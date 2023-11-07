الموضوع انتهى.. فتوح يصدم جماهير الزمالك وينهي اتفاقه مع هذا النادي

أكد الإعلامي محمد فاروق مقدم برنامج البريمو، أن أحمد فتوح، ظهير أيسر نادي الزمالك، أتم اتفاقه مع أحد أندية الدوري السعودي، بشأن الانضمام للفريق بداية من الموسم المقبل.



وكتب محمد فاروق عبر حسابه علي فيسبوك "أحمد فتوح أنهى من فترة اتفاقه مع أحد أندية الدوري السعودي..الموضوع انتهى"

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وقرر مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب، الأحد الماضي، اقالة أوسوريو المدير الفني مع عرض الثلاثي أحمد فتوح ومصطفى الزناري ومحمد صبحي للبيع، بسبب عدم الالتزام بالضوابط التي تمثل فلسفة واستراتيجية ثابتة للنادي.

ويلتقى الزمالك مع بيراميدز فى السابعة غدًا الأربعاء بإستاد القاهرة الدولي فى نصف نهائي بطولة كأس مصر.