تقنية VAR تنقذ حكم مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد

أنقذت تقنية الفيديو المساعد للحكم (VAR)، الحكم إستيفان كوفاتش، الذي يدير مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد، والتي تقام الآن في دوري أبطال أوروبا.

شهدت الدقيقة 42 عرقلة من كوبارسي لاعب برشلونة لجوليانو سيميوني من الخلف حين كان على وشك الانفراد بالمرمى.

بدا أن الكرة قد تجاوزت لاعب أتلتيكو، ولذا أشهر الحكم البطاقة الصفراء في البداية.

واستدعى حكم الفيديو المساعد (VAR) كوفاتش إلى الشاشة، فغيّر قراره لأن سيميوني كان لا يزال يحاول الإمساك بالكرة، لكن خطأ كوبارسي أوقف الهجمة.

وقالت شبكة "أرشيفو فار" إن كوبارسي توغل خلف جوليانو وعرقله وهو آخر مدافع.

وقالت: "من غير المعقول أن الحكم الروماني لم يشهر البطاقة الحمراء مباشرة".

وأوضحت: "تدخلت تقنية الفيديو المساعد للحكم (VAR) لإنقاذ إستيفان كوفاتش في ملعب كامب نو".