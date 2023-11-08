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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن يؤكد طلبه من نتنياهو تنفيذ هدنة مؤقتة في غزة

نتنياهو وبايدن
نتنياهو وبايدن

أفادت وكالة “رويترز”، فجر اليوم الأربعاء، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن أكد أنه طلبت من رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مكالمة هاتفية يوم الاثنين الماضي، توقفًا للأعمال القتالية في غزة وهدنة مؤقتة بالقطاع.

وكان موقع "والا" العبري، كشف مساء الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، حث رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو خلال مكالمه هاتفية على الموافقة على وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أيام في غزة، للسماح بإحراز تقدم في إطلاق سراح بعض الأسرى الذين تحتجزهم حركة حماس.

وبحسب ما نقل الموقع عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين كبار فإن الاقتراح المطروح، يتضمن إطلاق حماس سراح 10-15 أسيرا، وتستغل الأيام الثلاثة من الهدنة للتحقق من هوية جميع الأسرى الذين بين يديها وفي أيدي الأطراف الأخرى في قطاع غزة، وإعادة القائمة من أسمائهم.

وفي إسرائيل، تشير التقديرات إلى أن حماس تحتجز حوالي 180 أسيرا، بينما تحتجز حركة الجهاد الإسلامي حوالي 40 أسيرا، و20  آخرين لدى حركات أخرى، خاصة في جنوب قطاع غزة.

وتحاول إدارة بايدن العمل على إطلاق سراح الأسرى، خاصة في المحادثات التي تجريها مع حكومة قطر التي تستضيف كبار مسؤولي حماس في الدوحة.

الرئيس الأمريكي بايدن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نتنياهو هدنة مؤقتة غزة

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