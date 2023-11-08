رئيس فنزويلا يطالب بإنهاء الإبادة الجماعية في غزة

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أنه "يجب على البشرية أن تنتفض بعد الآن وتقول كفى للإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني".

جاء ذلك خلال استضافته سفير فلسطين لدى فنزويلا فادي الزبن، أمس الثلاثاء، في برنامج "المزيد مع مادورو".

وأشار مادورو إلى المجازر التي يتعرض لها الفلسطينيون في غزة، خاصة "النساء والأطفال الذي يقتلون بشكل مفزع"، مشددا على ضرورة أن تنهض البشرية وتوقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أعلنت في وقت سابق، ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي علي غزة إلى 10328 شهيدًا.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة في تصريحات صحفية إن 548 شخصًا استشهدوا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الشهداء الفلسطينيين إلى 10328 شخصًا، بينهم 4237 طفلًا، و2716 سيدة، فيما بلغ عدد الجرحى 25956 شخصًا.

إلى جانب ذلك تم تدمير عشرات المنازل والبنايات والشقق السكنية، والممتلكات العامة والخاصة، في قصف إسرائيلي متواصل على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، لليوم الـ32 على التوالي.