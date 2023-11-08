عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس فنزويلا يطالب بإنهاء الإبادة الجماعية في غزة

رئيس فنزويلا
رئيس فنزويلا

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أنه "يجب على البشرية أن تنتفض بعد الآن وتقول كفى للإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني".

جاء ذلك خلال استضافته سفير فلسطين لدى فنزويلا فادي الزبن، أمس الثلاثاء، في برنامج "المزيد مع مادورو".

وأشار مادورو إلى المجازر التي يتعرض لها الفلسطينيون في غزة، خاصة "النساء والأطفال الذي يقتلون بشكل مفزع"، مشددا على ضرورة أن تنهض البشرية وتوقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أعلنت في وقت سابق، ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي علي غزة إلى 10328 شهيدًا.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة في تصريحات صحفية إن 548 شخصًا استشهدوا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الشهداء الفلسطينيين إلى 10328 شخصًا، بينهم 4237 طفلًا، و2716 سيدة، فيما بلغ عدد الجرحى 25956 شخصًا.

إلى جانب ذلك تم تدمير عشرات المنازل والبنايات والشقق السكنية، والممتلكات العامة والخاصة، في قصف إسرائيلي متواصل على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، لليوم الـ32 على التوالي.

إسرائيل الشعب الفلسطيني الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الإبادة الجماعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رضا سليم يهنئ أزارو بالانضمام للأهلي.. منشور ألهب الجماهير وأربك الحسابات|ما القصة؟

ظاهرة جوية مؤثرة.. الأرصاد تحذر سكان القاهرة وعدد من المحافظات لهذا السبب

رد قاس .. زوجة بيومي فؤاد تسخر من منتقدي زوجها

120 جنيها دفعة واحدة.. تحرك مفاجئ في أسعار الذهب اليوم 

باليورو والدولار.. المركزي يحصل مبالغ ضخمة والاحتياطي يرتفع لأكبر رقم منذ 2022

الموضوع انتهى.. فتوح يصدم جماهير الزمالك وينهي اتفاقه مع هذا النادي

ضربات قوية.. المقاومة الفلسطينية تمطر تل أبيب بالصواريخ

بعد أنباء تورط حارسي الزمالك وبيراميدز| القصة الكاملة لتطبيقات المراهنات في الدوري المصري.. تفاصيل مثيرة

ترشيحاتنا

20 مليون صافي أرباح ميزانية كرة القدم بالأهلي

ليس ريال مدريد.. الذكاء الاصطناعي يتوقع الفائز بدوري أبطال أوروبا 2024

أمطار رعدية وشبورة.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأربعاء

رئيس فنزويلا يطالب بإنهاء الإبادة الجماعية في غزة

استمتعوا بمباراة الزمالك.. رسالة جديدة من هاني سعيد للاعبي بيراميدز

وضع النقاط فوق الحروف.. موعد زيارة الخطيب لنادي الزمالك


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في أحضان حسام حبيب.. شاهد أحدث ظهور لـ شيرين عبد الوهاب

برشاقة لافتة.. شيرين عبد الوهاب تفاجئ متابعيها في أحدث ظهور

ماري كوري.. عالمة الفيزياء التي ماتت فداء لعلمها ما قصتها؟

هل ينتقل جدري القرود بالعلاقة الزوجية؟.. الإجابة صادمة

فيديو

حقيقة تورط محمد صبحي في هزيمة الزمالك مع شركة مراهنات

ارتق بنفسك من المستنقع.. رد فعل زوجة بيومي فؤاد تجاه منتقدي زوجها

بسبب إسرائيل.. العالم الهولندي يحذر من زلزال مدمر في الشرق الأوسط «فيديوجراف»

بعد أنباء تورط حارس الزمالك.. حكم الشرع في المراهنات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ