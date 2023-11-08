قصف إسرائيلي عنيف بالقرب من المستشفى الإندونيسي بغزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بوقوع قصف عنيف بالقرب من المستشفى الإندونيسي بشمال قطاع غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي برجًا سكنيًا في مدينة الشيخ زايد بالقرب من المستشفى الإندونيسي شمال غزة.

ونفذ الاجتلال غارات على مخيم جباليا، ما تسبّب بوقوع إصابات تم نقلها إلى المستشفى الإندونيسي.

من جانبه، قال مدير المستشفى الإندونيسي بغزة إن هناك قصفًا إسرائيليًا متواصلًا بمحيط المستشفى وخلال ساعات ستنقطع الكهرباء بسبب نفاد الوقود.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أطلقت فجر اليوم الأربعاء، قنابل ضوئية بكثافة في محيط مستشفى الشفاء بغزة.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، نفذ طيران الاحتلال الإسرائيلي ومدفعيته غارات وقصفًا مكثفًا، على مخيم الشاطئ ومحيط منطقة أبراج المخابرات شمال غرب مدينة غزة، بالتزامن مع إطلاق قنابل إنارة في أجواء المنطقة الغربية.

وشهد حي تل الهوا جنوب غرب المدينة، غارات جوية إسرائيلية استهدفت منازل وشقق سكنية، ما أوقع شهداء وجرحى في صفوف المواطنين.

كما استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مراكز إيواء بشكل مباشر في غزة.