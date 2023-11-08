فؤاد السنيورة: ما يحدث في غزة تدمير ممنهج.. ووقف الحرب كان ممكنا

قال فؤاد السنيورة، رئيس الوزراء اللبناني سابقاً، إن ما يجري الآن في غزة هو تدمير ممنهج وعملية ترخيص مباشرة بالقتل الذي حصلت عليه إسرائيل بعد تعرض الشعب الفلسطيني لأبشع الجرائم مضيفاً أن إسرائيل تسمى هذا دفاع عن النفس ولا اعلم كيف أوضح ما هو ذنب الأطفال الأبرياء من هذه الحرب وتدمير غزة بأكملها.





وأضاف «فؤاد السنيورة» من خلال مكالمة هاتفية على تطبيق زووم لبرنامج “آخر النهار” على قناة "النهار" مع الإعلامي "تامر أمين" أن التاريخ بدأ يوم 7 من أكتوبر وايضاً المحاسبة يجب أن تبدأ من الـ 7 من أكتوبر، لافتاً إلي أن هذه المشكلة متواجدة من عام 1948 ورغم القوانين الموضوعة للحقوق والحروب إلي أن الجميع شارك بشكل أو بآخر في هذه الأوضاع الآن.





أشار رئيس الوزراء اللبناني سابقاً ، إلي أن كان من الممكن وقف هذه الحرب اللعينة من قبل المختصين بحقوق الإنسان قبل بدايته.



