الهباش: لا يجوز لنا أن نبكي فقط ولكن علينا مواجهة العدوان الإسرائيلي

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن فلسطين كلها تبكي من كبارها إلي صغارها، تبكي ليس بكاء العاجز أو الضعيف لكن بكاء الحزين، والحزن شعور إنساني طبيعي لا يعب صاحبه أبداً، مضيفاً: "نحن مسكونون بـ الحزن".



وأضاف «الهباش» من خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مصر جديدة” على قناة "etc" أن ما يجرى هي حرب إبادة يتعرض لها الشعب الفلسطيني، أمام هذه الحرب القذرة لا يجوز لنا فقد أن نبكي ولكن علينا أن نواجه هذا العدوان، معقبًا أننا نرفض محاولة التهجير ومحاولة إرادة الشعب الفلسطيني.



أشار مستشار الرئيس الفلسطيني، إلى أن نحن ندير معركتنا مع العدو الغاشم بإحترافية و بكل إمكانيتنا، لافتاً إلى أن إمكانياتنا لا تساوي الكثير أمام إمكانيات العدو المحتل وأهمهم أننا لا نملك جيش.

