مدير المستشفى الإندونيسي: مئات المصابين ينتظرون العمليات الجراحية وجروحهم تتعفن

قال المدير الطبي للمستشفى الإندونيسي مروان السلطان، اليوم الأربعاء، إن غرف الطوارئ في المستشفي ممتلئة ولا نستطيع استيعاب أعداد الجرحى.

ووفقا المدير الطبي ـ المستشفى الإندونيسي في تصريحات صحفية، فقد أصيب عدد من النازحين في حرم المستشفى جراء القصف الإسرائيلي المستمر في محيطها.

وحذر السلطان من خروج المستشفي عن الخدمة، قائلا: "إذا خرج المستشفى عن الخدمة سيكون بوابة لتهجير المواطنين".

وأشار المدير الطبي للمستشفى الإندونيسي، إلى أن هناك المئات من المصابين ينتظرون إجراء عمليات جراحية وبعضهم بدأت جروحهم تتعفن.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بوقوع قصف عنيف بالقرب من المستشفى الإندونيسي بشمال قطاع غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي برجًا سكنيًا في مدينة الشيخ زايد بالقرب من المستشفى الإندونيسي شمال غزة.

ونفذ الاجتلال غارات على مخيم جباليا، ما تسبّب بوقوع إصابات تم نقلها إلى المستشفى الإندونيسي.

من جانبه، قال مدير المستشفى الإندونيسي بغزة إن هناك قصفًا إسرائيليًا متواصلًا بمحيط المستشفى وخلال ساعات ستنقطع الكهرباء بسبب نفاد الوقود.