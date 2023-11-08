مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 3 آخرين خلال اشتباكات شمال قطاع غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، مقتل أحد جنوده وإصابة 3 أخرين خلال اشتباكات في شمال قطاع غزة.

ومساء أمس، أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي، بمقتل 35 جنديا إسرائيليا منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة.

وعن الحصيلة الإجمالية، أعلن جيش الاحتلال مقتل 348 جنديا و59 شرطيا و10 من "الشاباك" منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت ارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى جراء العدوان المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية، إلى 10.468 شهيدا، وأكثر من 27 ألف جريح.

وأوضحت الوزارة، في تقريرها امس، حول العدوان، أن 10305 شهداء ارتقوا في قطاع غزة، وأصيب أكثر من 25 ألفا، وفي الضفة الغربية ارتفع عدد الشهداء إلى 163، والجرحى إلى نحو 2300، وذلك منذ السابع من اكتوبر الماضي.

وأوضح مكتب الإعلام الحكومي في غزة، أن “هناك 4237 شهيدا من الأطفال منذ بداية العدوان الإسرائيلي”.

وأكد أن “40 ألف وحدة سكنية تعرضت للهدم الكامل حتى الآن”، لافتا إلي أن “مليون ونصف من النازحين يقيمون في مراكز الإيواء من مدارس ومستشفيات”.