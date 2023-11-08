كاتب صحفي: زيارة مدير وكالة المخابرات الأمريكية إلى مصر غاية في الأهمية

قال عبد اللطيف وهبة، الكاتب الصحفي، إن زيارة مدير وكالة المخابرات الأمريكية إلى مصر غاية في الأهمية، موضحًا أن الهدف منها هو احتواء الموقف، وعدم اتساع رقعة الصراع في المنطقة.



وأضاف “وهبة” خلال حواره ببرنامج “صباح البلد”، من تقديم الإعلامية فاتن عبد المعبود، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، اليوم الأربعاء"، أنه في حالة اتساع الصراع؛ لن تؤثر تداعياته على الفلسطينيين فقط؛ وإنما ستؤثر على المنطقة بأكملها.



وتأتي زيارة مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية "CIA" إلى المنطقة؛ في خضم الحرب بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس، حيث تسعى الولايات المتحدة إلى منع نشوب صراع أوسع نطاقا، وفي سياق آخر تستمر المفاوضات بشأن الأسرى المحتجزين في غزة.