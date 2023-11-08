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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الكشف على 1386 حالة في قافلة طبية مجانية بالقليوبية

جانب من القافلة
جانب من القافلة

نظمت مديرية الشئون الصحية بالقليوبية قافلة طبية مجانية لخدمة أهالي قرية ورورة التابعة لمركز بنها.

وتأتي القافلة في إطار خطة الدولة وجهود محافظة القليوبية لتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة لجميع المواطنين.

وقال الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، إن القافلة نظمتها إدارة القوافل الطبية العلاجية بالمديرية، وتم الكشف خلالها علي 1386 مواطن مجانا، من خلال عيادات طبية في مختلف التخصصات.

وتنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبي فى التخصصات  المختلفة (  الباطنة -  الأطفال - الجراحة  - النساء  - الأسنان -رمد - جلدية).

كما ضمت القافلة وجود معملي دم وطفيليات ، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة ، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة.

كما تم تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، وصرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.

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