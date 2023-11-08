"عربية النواب" تدين بشدة العجز الدولى فى مواجهة مجازر جيش الاحتلال

أدانت لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب بشدة ارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلى مجزرة جديدة فى "دير البلح" وسط قطاع غزة راح ضحيتها العشرات من الشهداء وعدد كبير من المصابين.

وقال النائب أحمد فؤاد أباظة فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم : إن غالبية من استشهدوا هذه المجزرة الجديدة من الأطفال والنساء والمُسنين اضافة إلى تدمير المنازل على رؤوس ساكنيها والعشرات مازالوا تحت الركام.

معرباً عن أسفه الشديد لعجز العالم عن وقف العدوان المتواصل على الشعب الفلسطينى ومن مواقف بعض الدول التى ما زالت تبدى التحفظات حول مجازر الاحتلال بحق المدنيين فى قطاع غزة.

وطالب النائب أحمد فؤاد أباظة من بعض دول العالم بتطوير مواقفها والتحلى بالجرأة والشجاعة القانونية والأخلاقية واتخاذ مواقف معلنة ضد الحرب واتخاذ ما يلزم من الإجراءات والضغوط لوقفها فوراً مديناً بأشد العبارات حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقى التى تشنها دولة الاحتلال فى قطاع غزة لليوم الـ 33 على التوالى بما تخلفه يوميا وكل ساعة من مجازر جماعية وتدمير ونزوح قسرى للمواطنين، فيما يشبه دوامة الموت التى تحيط بهم من كل جهة، لدرجة لا تستطيع معها الأرقام أن تعبر عن حقيقة ما يعانيه الفلسطينيون فى قطاع غزة من نكبة جديدة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، فى ظل حرب الاحتلال التجويعية والتعطيشية والحرمان من الماء والكهرباء والدواء وعديد الاحتياجات الإنسانية الأساسية.

وطالب النائب أحمد فؤاد أباظة من المجتمع الدولى بجميع دوله ومنظماته دعم رؤية مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لإنقاذ الشعب الفلسطينى الأعزل من الاعتداءات الوحشية والدموية ضده من جيش الاحتلال من خلال الوقف الفورى لهذه الجرائم والاسراع فى ادخال المزيد من المساعدات الاغاثية لتخفيف الاعباء المعيشية عن المواطنين الفلسطينيين.

مؤكداً على ضرورة الاتجاه والاسراع فى اجبار دولة الاحتلال على الانصياع لقرارات الشرعية الدولية وفى مقدمتها اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وانهاء الاحتلال الاسرائيلى لكامل التراب الفلسطينى.