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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فريق جراحي بمستشفى كفر شكر التخصصي ينقذ مسنة مصابة بكسور بالفقرات الصدرية

جانب من الجراحة
جانب من الجراحة

قام فريق جراحة المخ والأعصاب بمستشفى كفر شكر التخصصي بمحافظة القليوبية ، بالتجهيز وإدخال مسنة 60 عاما مصابة بكسور بالفقرات الصدرية لغرفة العمليات فى الواحدة صباحا لتستمر العملية حتي الفجر، ويتم إنقاذ النخاع الشوكي والأعصاب الطرفية من شظايا الكسر ، والتي أدت إلى تهتك وكدمة شديدة بالحبل الشوكى، وتثبيت الفقرة الضاغطة على الحبل الشوكي بمنطقة الفقرات الصدرية.

وقام الفريق الطبى بإجراء الجراحة وذلك باستخدام جهاز لتثبيت الكسر تحت الأشعة المرئية، بتوجيه كبير فنيين الأشعة علاء والتي كان من الممكن أن تؤدي إلى حدوث شلل بالطرفين السلفيين للمصاب، وتعد تلك العملية هي الأولى بمستشفى كفر شكر التخصصي، لتثبيت كسر متفتت ضاغط على الفقرة الثالثة الصدرية.

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