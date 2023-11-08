عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعليق ناري لـ شوبير بعد الهجوم على وائل رياض بسبب اختيارات منتخب الشباب

شوبير
شوبير

علق الإعلامي أحمد شوبير، بعد الهجوم على وائل رياض بسبب اختيارات منتخب الشباب عبر برنامجه المذاع مع شوبير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وقال شوبير،  إن الهجوم علي وائل رياض بلا داعي وذلك بسبب اختياره لـ أبناء اللعيبة، مهاجماً الجمهور “شوفوا أدائهم الأول وبعدين هاجموه”.

وأكد أن إبن اللاعب له حق فني في إختياراه، والحكم دائما من داخل الملعب.

 

وكشف الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، موعد عودة نجم النادي الأهلي علي معلول من الإصابة.

وقال خلال برنامجه الاذاعي: “عمل أشعة وتاكدت اصابته بشد في الخلفية وهيغيب عن اللقاء القادم ايضاً امام الجونة”. 

واستقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، على القائمة التي سيدفع بها، والمقرر إقامتها على ملعب المقاولون العرب، في لقاء مؤجل من الأسبوع الثاني ببطولة الدوري الممتاز.

قائمة الأهلي لمباراة سيراميكا كليوباترا:

حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفي شوبير ومصطفى مخلوف.

خط الدفاع: محمد هاني وأكرم توفيق وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة وكريم الدبيس.

خط الوسط: كريم فؤاد وإمام عاشور وكريم نيدفيد وأليو ديانج ومروان عطية ومحمد أفشة وأحمد كوكا.

خط الهجوم: أحمد عبد القادر وحسين الشحات وبيرسي تاو وطاهر محمد طاهر وأنتوني موديست.

وجاء أبرز المستبعدين التونسي على معلول بسبب إصابته الأخيرة في مران الفريق بجانب مواطنه محمد الضاوي كريستو، وصلاح محسن.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه في يوم وليلة|الذهب يخالف التوقعات بحركة مفاجئة..وهذا سعر عيار21 الآن

120 جنيها|مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء وهذه قيمة عيار 21 الآن

«العلبة هتنزل النص»|مفاجأة بشآن أسعار السجائر الجديدة بعد الاعتمادات الدولارية

حماس ترد على ادعاءات الولايات المتحدة بشأن مستقبل غزة بعد انتهاء الحرب

خطأ لا يليق في حق الزمالك.. رسالة تحذيرية من شبانة لنادر السيد

اليوم بدء تطبيق أسعار السجائر الجديدة..اعرف التفاصيل

مجنونة يا قوطة|انخفاض أسعار الطماطم ومفاجأة في البصل والبطاطس

حتحوت يكشف اسم المرشح لخلافة أوسوريو في الزمالك

ترشيحاتنا

بلينكن: لن يكون هناك احتلال لغزة.. وإسرائيل غير قادرة على إدارة القطاع

الصحة الفلسطينية: استشهاد 192 من الطواقم الطبية و36 عنصرا بالدفاع المدني في غزة

الطاقة الفلسطينية: تدمير 70% من شبكات نقل وتوزيع الكهرباء جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة

موعد زيارة مجلس الأهلي برئاسة الخطيب لنادي الزمالك.. تفاصيل

الأرصاد تكشف تفاصيل الأحوال الجوية خلال الـ 24 ساعة المقبلة

أمريكا: يجب ألا يكون هناك تهجير قسري للفلسطينيين أو إحتلال غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالبيجامة.. شمس الكويتية تخطف الأنظار من أحدث ظهور لها

احم نفسك من فيروس جدري القرود.. باتباع هذه الطرق الفعالة

رخصت ولا زادت|التفاصيل الكاملة لتغيير ثمن علبة السجائر.. وهذا جدول الأسعار الجديد

نشرة المرأة والصحة| شيرين عبد الوهاب تفاجئ متابعيها.. 6 أعراض خطيرة تشير للإصابة بسرطان البنكرياس

فيديو

بدي نام.. فيديو يوثق أمنيات الفلسطينيين بعد الحرب| شاهد

متظاهرون يرددون أغنية سويدية تسرد قصة كفاح فلسطين.. فيديو

موظفو الخارجية الأمريكية ينقلبون على بايدن.. وثيقة مسربة تصدم إسرائيل وتنتصر لغزة «فيديوجراف»

مقطع فيديو لمظاهرات حاشدة في هولندا اعتراضا على أحداث غزة.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ