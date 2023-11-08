محافظ الشرقية يُتابع أعمال تركيب بلاط الإنترلوك في منطقة لكوظ بالزقازيق

تفقد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، عددا من شوارع مدينة أبو حماد لمتابعة النوبتجية المسائية لأعمال النظافة، والتأكد من رفع تراكمات القمامة من الشوارع والميادين الرئيسية لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين، وكذلك التأكد من التزام أصحاب المحال التجارية والورش الحرفية بمواعيد الغلق المحددة لهم، مشدداً على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

بدأ المحافظ جولته بتفقد عدد من شوارع المدينة ليصدر تعليماته لرئيس المركز بإلزام أصحاب المحال التجارية واتحاد ملاك العمارات السكنية بوضع صناديق قمامة موحدة الألوان والأحجام أمام المحال والعمارات للحفاظ علي البيئة وخلق جو بيئي وصحي للمواطنين.

والتقى المحافظ بعدد من المواطنين وأدار معهم حواراً هادئاً وتعرف على مشكلاتهم على الطبيعة، قائلاً إن المحافظة لا تدخر جهداً في سبيل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع القطاعات التنموية والخدمية المختلفة.

وكلف المحافظ صلاح سالم، رئيس مركز ومدينة أبو حماد، بالتنسيق مع وكيل وزارة الطرق والنقل بإعادة طرح استكمال أعمال رصف طريق أبو حماد / المسيد / الحلمية / بحطيط وإسناده لإحدى الشركات الجادة، والعمل على إزالة جميع المعوقات أمامها لسرعة الانتهاء منه، كونه يُعد محوراً مرورياً هاماً يربط بين مركزي أبو حماد وبلبيس، وكذلك سرعة الانتهاء من رصف ورفع كفاءة شارع الشيخ أبو حماد وتهيئته أمام حركة السيارت والمارة، مؤكداً أننا جميعاً نعمل من أجل المواطنين ونسعى جاهدين لتقديم أفضل الخدمات لهم.

توجه محافظ الشرقية لمدينة الزقازيق لمتابعة أعمال تركيب بلاط الإنترلوك الجارية بالشوارع الجانبية بمنطقة لكوظ وقسم حسن صالح، والتي تأتى تماشياً مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها المحافظة لإعادة الشكل الجمالي والحضاري لمدنها.

واطمأن محافظ الشرقية على معدلات أداء ونسب تنفيذ الأعمال الجارية بالمنطقة، حيث تم الانتهاء من تركيب 2500متر من إجمالي 14 ألف متر وبتكلفة إجمالية 4 ملايين جنيه، وذلك للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين بالمنطقة.

وشدد المحافظ على شعبان أبو الفتوح، رئيس حي ثان، بمتابعة الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال، والتأكد من مراعاة أماكن صفايات الأمطار وبالوعات الصرف الصحي وتنفيذها طبقا للمواصفات الفنية المحددة لسرعة الانتهاء من اعمال الرصف الجارية بالمنطقة، والارتقاء بجميع الخدمات المقدمة لقاطنيها.

قدم أهالي المنطقة الشكر لمحافظ الشرقية والجهاز التنفيذي على الجهد المبذول والمتابعة المستمرة لأعمال التطوير والتجميل الجارية بها لاستعادة الوجه الجمالي والحضاري لها.