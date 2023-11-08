عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الشرقية يُتابع أعمال تركيب بلاط الإنترلوك في منطقة لكوظ بالزقازيق

صدى البلد

تفقد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، عددا من شوارع مدينة أبو حماد لمتابعة النوبتجية المسائية لأعمال النظافة، والتأكد من رفع تراكمات القمامة من الشوارع والميادين الرئيسية لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين، وكذلك التأكد من التزام أصحاب المحال التجارية والورش الحرفية بمواعيد الغلق المحددة لهم، مشدداً على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

بدأ المحافظ جولته بتفقد عدد من شوارع المدينة ليصدر تعليماته لرئيس المركز بإلزام أصحاب المحال التجارية واتحاد ملاك العمارات السكنية بوضع صناديق قمامة موحدة الألوان والأحجام أمام المحال والعمارات للحفاظ علي البيئة وخلق جو بيئي وصحي للمواطنين.

والتقى المحافظ بعدد من المواطنين وأدار معهم حواراً هادئاً وتعرف على مشكلاتهم على الطبيعة، قائلاً إن المحافظة لا تدخر جهداً في سبيل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع القطاعات التنموية والخدمية المختلفة.

وكلف المحافظ صلاح سالم، رئيس مركز ومدينة أبو حماد، بالتنسيق مع وكيل وزارة الطرق والنقل بإعادة طرح استكمال أعمال رصف طريق أبو حماد / المسيد / الحلمية / بحطيط وإسناده لإحدى الشركات الجادة، والعمل على إزالة جميع المعوقات أمامها لسرعة الانتهاء منه، كونه يُعد محوراً مرورياً هاماً يربط بين مركزي أبو حماد وبلبيس، وكذلك سرعة الانتهاء من رصف ورفع كفاءة شارع الشيخ أبو حماد وتهيئته أمام حركة السيارت والمارة، مؤكداً أننا جميعاً نعمل من أجل المواطنين ونسعى جاهدين لتقديم أفضل الخدمات لهم.

توجه محافظ الشرقية لمدينة الزقازيق لمتابعة أعمال تركيب بلاط الإنترلوك الجارية بالشوارع الجانبية بمنطقة لكوظ وقسم حسن صالح، والتي تأتى تماشياً مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها المحافظة لإعادة الشكل الجمالي والحضاري لمدنها.

إزالة 1076 إعلان مخالف وغير مرخص في الشرقية

واطمأن محافظ الشرقية على معدلات أداء ونسب تنفيذ الأعمال الجارية بالمنطقة، حيث تم الانتهاء من تركيب 2500متر من إجمالي 14 ألف متر وبتكلفة إجمالية 4 ملايين جنيه، وذلك للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين بالمنطقة.

وشدد المحافظ على شعبان أبو الفتوح، رئيس حي ثان، بمتابعة الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال، والتأكد من مراعاة أماكن صفايات الأمطار وبالوعات الصرف الصحي وتنفيذها طبقا للمواصفات الفنية المحددة لسرعة الانتهاء من اعمال الرصف الجارية بالمنطقة، والارتقاء بجميع الخدمات المقدمة لقاطنيها.

قدم أهالي المنطقة الشكر لمحافظ الشرقية والجهاز التنفيذي على الجهد المبذول والمتابعة المستمرة لأعمال التطوير والتجميل الجارية بها لاستعادة الوجه الجمالي والحضاري لها.

أصحاب المحال التجارية الإجراءات القانونية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الخدمات المقدمة للمواطنين الطرق والنقل الورش الحرفية الميادين الرئيسية بلاط الانترلوك بالزقازيق خطة التطوير رفع تراكمات القمامة متابع محافظ الشرقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه في يوم وليلة|الذهب يخالف التوقعات بحركة مفاجئة..وهذا سعر عيار21 الآن

120 جنيها|مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء وهذه قيمة عيار 21 الآن

خطوط حمراء وهدنة إجبارية.. القاهرة تفسد مخطط إسرائيل وحلفائها لابتلاع غزة

خطأ لا يليق في حق الزمالك.. رسالة تحذيرية من شبانة لنادر السيد

«العلبة هتنزل النص»|مفاجأة بشآن أسعار السجائر الجديدة بعد الاعتمادات الدولارية

موعد زيارة مجلس الأهلي برئاسة الخطيب لنادي الزمالك.. تفاصيل

حماس ترد على ادعاءات الولايات المتحدة بشأن مستقبل غزة بعد انتهاء الحرب

مجنونة يا قوطة|انخفاض أسعار الطماطم ومفاجأة في البصل والبطاطس

ترشيحاتنا

أسباب غياب الخطيب عن زيارة العامري فاروق بعد إصابته بنزيف في المخ

الأزهر للفتوى: الخِطبة ليست زواجا.. وإنما مجرد وعد بالزواج

بعد زيادة البنزين .. تعرف على أسعار رحلات أوبر وكريم الجديدة

بمشاركة 14 دولة.. بدء أعمال الاجتماع السابع لرؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية

الدكتورة نيفين الكيلاني تعتمد تشكيل اللجان الدائمة للمجلس الأعلى للثقافة

نداء عاجل من وزارة الصحة الفلسطينية للأمم المتحدة بشأن مستشفيات غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بوتين يذرف الدموع على أطفال غزة.. لماذا انقلبت روسيا على الاحتلال؟ صور

يتجاوز 100 ألف جنيه.. سعر غير متوقع لجاكيت نادين نسيب اللامع

مضاعفات الإصابة بفيروس جدري القرود.. احذر منها

برقم خرافي.. سعر إطلالة جورجينا الأخيرة يثير الجدل

فيديو

دعاء فاروق عن مقاطعة فيسبوك: هل يوجد لجان إلكترونية تبث معلومات كاذبة؟

شعر أشقر وحلق أذن وطلاء أظافر.. كواليس حفل سعد لمجرد في أبو ظبي

بزور بيتي وأرضي في أحلامي.. سيدات فلسطينيات يذهبن لمنازلهن خلال منامهن| فيديو

بدي نام.. فيديو يوثق أمنيات الفلسطينيين بعد الحرب| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ