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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الجيزة يعتمد المخططات التفصيلية لـ 13 قرية بالواحات والصف وكرداسة

محافظ الجيزة اللواء
محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد

اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة المخططات التفصيلية لعدد 13 قرية بمراكز ومدن ( الواحات البحرية ومدينة الباويطى، الصف، كرداسة) وذلك بعد الإطلاع على القانون 43/1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وقانون البناء الموحد رقم 119/2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما و بعد موافقة المجلس التنفيذى للمحافظة عن شهر أغسطس 2023.
 

واكد اللواء أحمد راشد أنه تم اعتماد المخططات التفصيلية تفعيلًا لجهود الدولة في سبيل سعيها لضبط عملية البناء وتنظيم العمران لمنع ظهور العشوائيات لاستكمال مخططات التطوير والتنمية.
 

وأشار محافظ الجيزة إلى أن القرى التي تم اعتماد المخططات التفصيلية لها هي قرى ( عين العزة، الريس، الزبو، عين القصر، الجزائر، مارود، العجوز، الحارة، قبالة، منديشة) التابعة لمركز الواحات البحرية ومدينة الباويطى وقرى ( كفر حكيم، كومبرة ) التابعة لمركز ومدينة كرداسة وقرية غمازة الكبرى التابعة لمركز ومدينة الصف. 
 

وأكد محافظ الجيزة على أهمية المخططات التفصيلية في المساهمة بإحداث التنمية العمرانية والسكانية وضمان الالتزام بالاشتراطات البنائية والتخطيطية وأحكام القانون 119لسنة 2008، بالإضافة إلى الحفاظ على الرقعة الزراعية من التعدي ومنع ظهور مناطق عشوائية.
 

وأوضح محافظ الجيزة، أنه تم مراعاة ضوابط التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية للمواطنين ومراعاة التخطيط العمراني مستقبلًا بما يتناسب مع المرحلة المقبلة ومع  خطه التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030   
وشمل قرار محافظ الجيزة بأنه يعمل بالقرار من تاريخ صدوره وعلى كافة الجهات المعنية إتخاذ اللازم نحو تنفيذه، على أن يتم عرض الموضوع على المجلس الشعبى المحلى فى أول دور إنعقاد له.

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