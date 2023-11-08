وفد مصري رياضي يزور وكالة الشباب الكاتالونية ببرشلونة لبحث آفاق التعاون



قام وفد وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة شباب المتوسط، بزيارة لوكالة الشباب الكتالونية؛ لبحث آفاق التعاون خلال الفترة المستقبلية، وذلك على هامش فعاليات النسخة الثالثة من أكاديمية شباب المتوسط ببرشلونة بأسبانيا، التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة شباب المتوسط والاتحاد من أجل المتوسط، برعاية رئيس مجلس الوزراء.

تناول اللقاء الإشارة إلي اهتمام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بفتح آفاق للتعاون الشبابي مع الجانب الإسباني وتقديم كافة الدعم للبرامج التي تخدم شباب المتوسط، وبحث سبل التعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة شباب المتوسط ووكالة الشباب الكتالونية، ومنها التعاون في مشاريع العلمين عاصمة شباب المتوسط والفعاليات المصاحبة لها في عام ٢٠٢٤.



وتطرق اللقاء إلي التعاون في مجالات سياسات الشباب والمساهمة في تطوير إستراتيجية الشباب بكتالونيا ٢٠٢٤-٢٠٣٠ ، بالإضافة إلي التعاون في تبادل الخبرات في مجال المنشآت الشبابية وبرامج التعليم المدني والقيادات الشبابية، وتنفيذ برامج التوأمة وخاصة بين برشلونة ومطروح، بالإضافة الي برامج التبادل الشبابي المختلفة.