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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يوجه بسرعة إنهاء أسباب شكاوى المواطنين بالتنسيق مع الجهات المعنية

محافظ الغربية
محافظ الغربية

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، اليوم؛ استمرارا للمتابعة المستمرة والتواصل مع المواطنين للوقوف على مشاكلهم والاستماع لمطالبهم وشكواهم، مع متابعة تيسير الإجراءات لتلبية مطالبهم.

وأوضح أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتواصل المباشر والمستمر مع المواطنين، وتلبية مطالبهم، والعمل على تحقيق أفضل استجابات ممكنة في وقت قياسي.

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واستمع محافظ الغربية لطلبات وشكاوى عدد من المواطنين، موجها بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء أسباب الشكوى بالتنسيق مع الجهات المعنية والعرض عليه.

كما وجه المحافظ، العاملين بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، بالمتابعة المستمرة مع الجهات المعنية، وفق منظومة تلقي الشكاوى؛ لبحث ودراسة مطالب المواطنين، والإسراع في حلها، تيسيرا عليهم.

وأشار "رحمي" إلى أن المحافظة تسعى دائمًا إلى تلبية مطالب المواطنين، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم، مؤكدًا حرصه واستمراره في التواصل الدائم والمباشر مع جميع مواطني المحافظة أثناء جولاته المستمرة؛ للتعرف على مدى احتياجاتهم ومناقشة مطالبهم وتوفير الحلول المناسبة لها وفقًا للوائح والقوانين المتبعة.

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وقال المحافظ إن المركز التكنولوجي بديوان عام المحافظة، يتكون من 12 شباكا، تم تخصيص أحدها لذوي الاحتياجات الخاصة، وآخر للاستعلام والرد على استفسارات المواطنين، كما تم تخصيص 2 شباك لخدمة المواطنين لتلقي الشكاوى، و4 شبابيك للاستعلامات عن جميع الطلبات المقدمة لإدارات الديوان (التخطيط- خدمة المواطنين- خزينة- طلبات المرافق)، إلى جانب تخصيص 2 شباك لطلبات مركز المعلومات والمرافق (طلب تصاريح الحفر- طلبات كارت الوصف)، و2 شباك لخزينة التحصيل.

وأشار إلى أن المركز يحتوي على 25 جهاز كمبيوتر، و10 طابعات، و10 سكانر، وبه وحدة ترتيب أدوار ونداء آلي؛ لمنع التكدس. 

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وأضاف رحمي أن المركز يهدف إلى الفصل بين مقدم الخدمة، ومتلقي الخدمة، من خلال ميكنة الخدمات ضمن مجال التحول الرقمي، وتوفير تقارير لمؤشرات الأداء، وتوفير متابعة دورية لنسب إنجازات الطلبات في جميع المراكز التكنولوجية بالمحافظة.

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