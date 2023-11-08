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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مناظرة 3088 حالة في مبادرة التشخيص عن بعد بالدقهلية | صور

مبادرة طبية
مبادرة طبية

تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية بخصوص إنشاء 300 وحدة  للتشخيص عن بعد بمختلف محافظات الجمهورية، وبناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة و تكليفات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أعلن  الدكتور شريف مكين  وكيل الوزارة أن  فريق عمل المبادرة الرئاسية " التشخيص عن بعد " قام بمناظرة 3088  حالة خلال أكتوبر الماضى.

وأعرب مكين عن خالص شكره وعمق تقديره  لفريق عمل المبادرة الرئاسية بقيادة الدكتورة هبة الشريف مدير عام الطب العلاجى مشدداً على استمرار الجهود المكثفة لتشخيص الحالات المرضية المختلفة، وتقديم خدمة الاستشارات الطبية عن بُعد على النحو الذى يكفل  وصول الخدمة إلى المناطق النائية .

فيما  كشفت الدكتورة نهى أحمد عباس منسق عام المبادرة أن فريق المناظرة قام خلال الشهر الماضى بمناظرة نحو 208حالات باطنة  , 466 تخصص الجلدية  و 172 حالة بالقلب والأوعية الدموية فضلاٌ عن 97 حالة حرجة ونحو 276حالة أطفال إلى جانب113 حالة نساء وتوليد
و لفتت أن وحدة التشخيص عن بُعد تحتوي على العديد من الملحقات مثل سونار للموجات فوق الصوتية الرقمية، منظار العين الرقمي، منظار الجلد الرقمي، سماعة الطبيب الرقمية، جهاز تخطيط كهربية القلب الرقمي، منظار الأذن الرقمي، مقياس ضغط الدم الرقمي، ميزان الحرارة الرقمي، طابعة، ماسح ضوئي، كاميرا.

 

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الإستشارات الطبية الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية لموجات فوق الصوتية محافظ الدقهلية مدير عام الطب العلاجي وكيل الوزارة وزير الصحة

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