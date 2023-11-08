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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الصحة الفلسطينية: ارتفاع شهداء العدوان الإسرائيلى إلى 10569 بينهم 4324 طفلًا

وزارة الصحة الفلسطينية
وزارة الصحة الفلسطينية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 10569 شهيدًا، بينهم 4324 طفلًا منذ 7 أكتوبر، حسبما ذكرت فضائية “القاهرة الإخبارية”.

في سياق متصل، هاجم مسئول صحى إسرائيلي، اليوم الأربعاء، منظمة الصحة العالمية بسبب استجابتها للكارثة الإنسانية التي يعاني منها قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي المستمر.

وكتب مدير مستشفى سوروكا ثالث أكبر مستشفى في إسرائيل، الدكتور شلومي كادوش، هذا الصباح ردا على تدوينة الأمين العام للمنظمة، قائلا: "سوف يحكم عليك التاريخ وفقا لردك على المذبحة التي صنعت في الإسرائيليين والأجانب الأبرياء، وما تفعله لمنع المذبحة القادمة".

وزارة الصحة الفلسطينية العدوان الإسرائيلي غزة قطاع غزة إسرائيل

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