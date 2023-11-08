التوجيه والمشورة.. خبير يكشف دور مراكز التطوير المهني في دعم رواد الأعمال

قال الدكتور حسن شحاتة، أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس، الخبير التربوي، إن تمكين الشباب وتجهيزهم لمواجهة تحديات سوق العمل وتحقيق النجاح المهني هو هدف أساسي يسعى إليه التعليم العالي في مصر، وفي هذا السياق، تلعب مراكز التطوير المهني بالجامعات دورًا حيويًا في توجيه الطلاب نحو ريادة الأعمال وتنمية مهاراتهم.

مراكز التطوير المهني وريادة الأعمال

وأضاف أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس، في تصريحات خاصة: “اننا في عصر التكنولوجيا والابتكار، وأصبحت ريادة الأعمال خيارًا جذابًا للشباب الطموح، ومراكز التطوير المهني تسعى إلى تمكين الطلاب وتطوير مهاراتهم ليس فقط ليكونوا مؤهلين للعمل في الشركات والمؤسسات الكبرى، ولكن أيضًا لبناء مشاريعهم الخاصة وتحقيق النجاح في عالم ريادة الأعمال”.

المهارات المطلوبة في سوق العمل الحديث

وأوضح الدكتور حسن شحاتة، أن المراكز الجامعية للتطوير المهني تعد وسيلة فعالة لتوفير روابط وتواصل بين القطاع الأكاديمي وقطاع الأعمال، حيث توفر الفرصة للشباب الجامعي للتعرف على احتياجات سوق العمل وتطلعاته، وتعزز تعليمهم وتطوير مهاراتهم المهنية والريادية المطلوبة في سوق العمل الحديث.

تعزيز التواصل بين الجامعات والصناعة

ولفت أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس، إلى أن تلك المراكز تعمل على تعزيز التواصل والتعاون بين الجامعات والصناعة ورجال الأعمال من خلال توفير فرص التدريب والتعليم المهني والبحث الأكاديمي في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

أهمية توجيه الطلاب نحو ريادة الأعمال

وشدد الخبير التربوي، على ضرورة توفير الدعم والتوجيه للشباب الذين يسعون إلى ريادة الأعمال يعزز من التنمية الاقتصادية ويساهم في توليد فرص العمل، وبفضل هذا الدعم، يصبح بإمكان الشباب تحويل أفكارهم الإبداعية إلى مشاريع ناجحة.

تمكين الشباب لبناء مستقبل واعد في عالم ريادة الأعمال

ولفت الدكتور حسن شحاتة، إلى أن مراكز التطوير المهني بالجامعات تمثل جسرًا حقيقيًا نحو ريادة الأعمال وتطوير مهارات الشباب، ويساهم هذا الدعم في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 من خلال تمكين الشباب وتمكينهم لبناء مستقبل واعد في عالم ريادة الأعمال.

وأشار أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس، إلى أن دور مراكز التطوير المهني في دعم ريادة الأعمال، يتمثل في:

- تطوير المهارات الأساسية:

تقدم مراكز التطوير المهني دورات تدريبية وورش عمل تساعد الطلاب على تطوير المهارات الأساسية المطلوبة لريادة الأعمال، مثل التخطيط وإدارة الوقت وحل المشكلات.

- التوجيه والمشورة:

تقدم هذه المراكز استشارات ومشورة للطلاب الذين يفكرون في بدء مشاريعهم الخاصة، يتم توجيههم وتزويدهم بالمعلومات والموارد الضرورية لبدء وإدارة أعمالهم.

- التدريب على ريادة الأعمال:

تنظم مراكز التطوير المهني دورات تدريبية متخصصة في مجال ريادة الأعمال، ويتعلم الطلاب كيفية إنشاء وإدارة مشاريعهم وتطوير الأفكار الإبداعية.

- التواصل مع رواد الأعمال:

يشجع الطلاب على التواصل مع رواد الأعمال الناجحين والمحترفين في مجالات متعددة، ويمكن لهؤلاء الضيوف المشاركة بخبراتهم ومشاركة القصص الناجحة مع الطلاب.