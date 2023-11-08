فتح باب التقدم للدبلوم المهنى بجامعة عين شمس.. التفاصيل ورابط التسجيل

أعلن مركز ضمان الجودة والاعتماد بجامعة عين شمس، عن فتح باب التقدم للدبلوم المهنى ( إدارة نظم الجودة والاعتماد فى المؤسسات التعليمية ) للعام الدراسى 2024/2023 والذى تنفرد بها جامعة عين شمس تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس.

وأوضح مركز ضمان الجودة والاعتماد بجامعة عين شمس، أن الخريج يحصل على لقب ( أخصائى نظم الجودة والاعتماد فى المؤسسات التعليمية ) ، ويستهدف الدبلوم قيادات المؤسسات التعليمية والتربوية ، وأعضاء المجتمع الأكاديمى ، ومديرى وحدات ضمان الجودة فى المؤسسات التعليمية ، والمهتمين بنظم الجودة والاعتماد فى مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم قبل الجامعي .

وأضاف مركز ضمان الجودة والاعتماد بجامعة عين شمس، أن الدبلوم يتميز باحتوائه على مقررات حديثة تتواكب مع أحدث نظم الجودة.

وأشار مركز ضمان الجودة والاعتماد بجامعة عين شمس، إلى أن للتسجيل من خلال اللينك التالي مع ضرورة رفع كافة الأوراق المطلوبة :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfko4EWLzwTEZSGyflDa2iu30QxcBvVd7hb0q8Y4pthZYAEqQ/viewform

وكان قد اختتمت كلية الحقوق بجامعة عين شمس مؤتمرها السنوي حول " التحديات والآفاق القانونية والاقتصادية للذكاء الاصطناعى"، والذي امتد على مدار يومي الرابع والخامس من نوفمبر 2023.

وجاء تنظيم هذا المؤتمر بالشراكة مع لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وكذلك مع الجمعية الدولية لقانون العقوبات بالإضافة إلى كلية الحقوق بجامعة كوين ماري.

وعقد المؤتمر برعاية المستشار عمر مروان، وزير العدل، والذي شرف المؤتمر بحضور الجلسة الافتتاحية، وإلقاء كلمة أشار فيها إلى أهمية موضوع المؤتمر وما ينتج عنه من نتائج وتوصيات، ورعاية كلاً من الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة.

وتناول المؤتمر في سبع جلسات عمل موضوع الذكاء الاصطناعي من جميع جوانبه القانونية والاقتصادية.، وترأس جلسات المؤتمركلاً من القانونيين ومنهم المستشار محمد عبد المحسن، نائب رئيس محكمة النقض ورئيس نادي قضاة مصر، واللواء ياسر عباس، نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار، والدكتور عطا السنباطي، عميد كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر.

وحضر جلسات المؤتمر جمع كبير من أساتذة الكلية، وأعضاء السلطة القضائية وخبراء ومتخصصون وباحثون من مختلف الهيئات القضائية المصرية، فضلا عن مشاركة العديد من الباحثين بالجامعات المصرية والجامعات الأجنبية ومنها جامعة ليون (٣) الفرنسية، وجامعة كوين ماري الإنجليزية، وجامعة لوكسمبورج، وجامعة ميجيل هرنانديز بأسبانيا، وجامعة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة ، وكلية البريمى الجامعية بسلطنة عمان، وكلية القانون العالمية بالكويت.

واختتمت جلسات المؤتمر بتقرير ختامى قدمه الأستاذ الدكتور ياسين الشاذلي، وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث ومقرر المؤتمر.

وتوجه الدكتور محمد صافي، عميد الكلية ورئيس المؤتمر، في ختام الجلسة بالشكر للسادة وكلاء الكلية، الدكتور محمد الشافعي، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد ديهوم، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد خليفة، مدير مكتب التعاون الدولى ، والدكتور دعاء حامد، مدرس القانون المدنى بالكلية، وجميع أعضاء اللجنة التنظيمية للمؤتمر، وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والموظفين.