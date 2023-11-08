عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

فتح باب التقدم للدبلوم المهنى بجامعة عين شمس.. التفاصيل ورابط التسجيل

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

أعلن مركز ضمان الجودة والاعتماد بجامعة عين شمس، عن فتح باب التقدم للدبلوم المهنى ( إدارة نظم الجودة والاعتماد فى المؤسسات التعليمية ) للعام الدراسى 2024/2023 والذى تنفرد بها جامعة عين شمس تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس.

txt

موعد غلق باب التقديم لجائزة مصر للتميز الحكومي بجامعة عين شمس

txt

خبير: الزراعة في مصر تحقق إنجازا تاريخيا بالصادرات

وأوضح مركز ضمان الجودة والاعتماد بجامعة عين شمس، أن الخريج يحصل على لقب ( أخصائى نظم الجودة والاعتماد فى المؤسسات التعليمية ) ، ويستهدف الدبلوم قيادات المؤسسات التعليمية والتربوية ، وأعضاء المجتمع الأكاديمى ، ومديرى وحدات ضمان الجودة فى المؤسسات التعليمية ، والمهتمين بنظم الجودة والاعتماد فى مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم قبل الجامعي .

وأضاف مركز ضمان الجودة والاعتماد بجامعة عين شمس، أن الدبلوم يتميز باحتوائه على مقررات حديثة تتواكب مع أحدث نظم الجودة.

وأشار مركز ضمان الجودة والاعتماد بجامعة عين شمس، إلى أن للتسجيل من خلال اللينك التالي مع ضرورة رفع كافة الأوراق المطلوبة :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfko4EWLzwTEZSGyflDa2iu30QxcBvVd7hb0q8Y4pthZYAEqQ/viewform

وكان قد اختتمت كلية الحقوق بجامعة عين شمس مؤتمرها  السنوي حول " التحديات والآفاق القانونية والاقتصادية للذكاء الاصطناعى"، والذي امتد على مدار يومي الرابع والخامس من نوفمبر 2023.

وجاء تنظيم هذا المؤتمر بالشراكة مع لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وكذلك مع الجمعية الدولية لقانون العقوبات بالإضافة إلى كلية الحقوق بجامعة كوين ماري.

وعقد المؤتمر برعاية المستشار عمر مروان، وزير  العدل، والذي شرف المؤتمر بحضور الجلسة الافتتاحية، وإلقاء كلمة أشار فيها إلى أهمية موضوع المؤتمر وما ينتج عنه  من نتائج وتوصيات، ورعاية كلاً من الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة.

وتناول المؤتمر في سبع جلسات عمل موضوع الذكاء الاصطناعي من جميع جوانبه القانونية والاقتصادية.، وترأس جلسات المؤتمركلاً من القانونيين ومنهم المستشار محمد عبد المحسن، نائب رئيس محكمة النقض ورئيس نادي قضاة مصر، واللواء ياسر عباس، نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار، والدكتور عطا السنباطي، عميد كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر.

وحضر جلسات المؤتمر جمع كبير من أساتذة الكلية، وأعضاء السلطة القضائية وخبراء ومتخصصون وباحثون من مختلف الهيئات القضائية المصرية، فضلا عن مشاركة العديد من الباحثين بالجامعات المصرية والجامعات الأجنبية ومنها جامعة ليون (٣) الفرنسية، وجامعة كوين ماري الإنجليزية، وجامعة لوكسمبورج، وجامعة ميجيل هرنانديز بأسبانيا، وجامعة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة ، وكلية البريمى الجامعية بسلطنة عمان، وكلية القانون العالمية بالكويت.

واختتمت جلسات المؤتمر بتقرير ختامى قدمه  الأستاذ الدكتور ياسين الشاذلي، وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث ومقرر المؤتمر.

وتوجه الدكتور محمد صافي، عميد الكلية ورئيس المؤتمر، في ختام الجلسة بالشكر للسادة وكلاء الكلية، الدكتور محمد الشافعي، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد ديهوم، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد خليفة، مدير مكتب التعاون الدولى ، والدكتور دعاء حامد، مدرس القانون المدنى بالكلية، وجميع أعضاء اللجنة التنظيمية للمؤتمر، وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والموظفين.

جامعة عين شمس فتح باب التقدم للدبلوم المهنى إدارة نظم الجودة Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه في يوم وليلة|الذهب يخالف التوقعات بحركة مفاجئة..وهذا سعر عيار21 الآن

120 جنيها|مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء وهذه قيمة عيار 21 الآن

«العلبة هتنزل النص»|مفاجأة بشآن أسعار السجائر الجديدة بعد الاعتمادات الدولارية

موعد زيارة مجلس الأهلي برئاسة الخطيب لنادي الزمالك.. تفاصيل

حماس ترد على ادعاءات الولايات المتحدة بشأن مستقبل غزة بعد انتهاء الحرب

خطأ لا يليق في حق الزمالك.. رسالة تحذيرية من شبانة لنادر السيد

اليوم بدء تطبيق أسعار السجائر الجديدة..اعرف التفاصيل

مجنونة يا قوطة|انخفاض أسعار الطماطم ومفاجأة في البصل والبطاطس

موضوعات متعلقة

خبير: تحسين نوعية المنتجات الزراعية مفتاح توسيع الصادرات المصرية في الأسواق العالمية

خبير يكشف دور مصر البارز في تعزيز الإنتاج والصادرات الزراعية

عبر هذا الرابط.. نتيجة امتحانات دور أكتوبر للدراسات العليا لدبلومات حقوق عين شمس

12 نوفمبر.. ختام معرض المنتجات المصرية في جامعة عين شمس

ترشيحاتنا

تخفيضات تصل لـ 30%|التنمية المحلية: إقامة 7065 شادرًا ومعرضًا لبيع السلع الغذائية

قاضي قضاة فلسطين: لن نهجر من أرضنا.. واخترنا الموت والدفن فيها|فيديو

خطوط حمراء وهدنة إجبارية.. القاهرة تفسد مخطط إسرائيل وحلفائها لابتلاع غزة

إيران: إسرائيل اعترفت بامتلاكها سلاحا نوويا ويجب الوقوف أمام هذه الوقاحة

وزيرتا التضامن والتعاون الدولي تبحثان مع الأمم المتحدة توفير المساعدات إلى غزة

اليابان: مجموعة السبع تدعم هدنة مؤقتة في غزة لتسهيل دخول المساعدات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالبيجامة.. شمس الكويتية تخطف الأنظار من أحدث ظهور لها

احم نفسك من فيروس جدري القرود.. باتباع هذه الطرق الفعالة

رخصت ولا زادت|التفاصيل الكاملة لتغيير ثمن علبة السجائر.. وهذا جدول الأسعار الجديد

نشرة المرأة والصحة| شيرين عبد الوهاب تفاجئ متابعيها.. 6 أعراض خطيرة تشير للإصابة بسرطان البنكرياس

فيديو

بزور بيتي وأرضي في أحلامي.. سيدات فلسطينيات يذهبن لمنازلهن خلال منامهن| فيديو

بدي نام.. فيديو يوثق أمنيات الفلسطينيين بعد الحرب| شاهد

متظاهرون يرددون أغنية سويدية تسرد قصة كفاح فلسطين.. فيديو

موظفو الخارجية الأمريكية ينقلبون على بايدن.. وثيقة مسربة تصدم إسرائيل وتنتصر لغزة «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ