عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

خبير: الزراعة في مصر تحقق إنجازا تاريخيا بالصادرات

الزراعة المصرية
الزراعة المصرية

أكد الدكتور أحمد جلال، عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس، أن شهدت مصر تحولاً ملموساً في مجال صادراتها الزراعية، مما أضاء الضوء على سمعة الحاصلات الزراعية المصرية وقوتها في الأسواق العالمية، حيث تم تصدير 6.5 مليون طن من الحاصلات الزراعية المصرية إلى الخارج خلال الموسم الماضي، موضحًا أن هذا الإنجاز يعد طفرة نوعية في تاريخ صادرات الزراعة المصرية ويجسد الجهود الهائلة المبذولة لدعم وتطوير القطاع الزراعي في مصر.

txt

خبير يكشف دور مصر البارز في تعزيز الإنتاج والصادرات الزراعية

txt

عبر هذا الرابط.. نتيجة امتحانات دور أكتوبر للدراسات العليا لدبلومات حقوق عين شمس

صادرات الزراعة المصرية

وأوضح عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن هذه الإنجازات تأتي نتيجة الإصرار والجهود الكبيرة التي بذلها القطاع الزراعي في مصر لزيادة التصدير وتنويع المنتجات المصدرة بما يتوافق مع متطلبات الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن هذا النجاح في صادرات الزراعة المصرية هو نموذج يحتذى به لتعزيز القدرات التصديرية للدول في قطاع الزراعة وتعظيم الاستفادة من مواردها الزراعية.

 

أضاف الخبير الزراعي، أن الأمن الغذائي يعد قضية تحظى بأهمية بالغة في الوقت الحالي، حيث تشهد العالم تحديات عدة منها التغيرات المناخية والأزمات المتلاحقة التي أثرت سلباً على الأمن الغذائي العالمي، بينما كانت الدولة المصرية تسعى بجدية إلى زيادة صادراتها من المنتجات الزراعية وذلك عبر تنمية وتطوير القطاع الزراعي وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية.

 

وشدد عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس، على أهمية التنوع الزراعي والتوجه نحو زيادة إنتاجية الزراعة وتحسين جودة المنتجات، مشيراً إلى أن الأمن الغذائي ليس مجرد مسألة محلية بل هو قضية عالمية تستدعي التعاون والجهود المشتركة لمواجهة التحديات.

 

وصرح الدكتور أحمد جلال، بأن الحكومة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي قامت باتخاذ إجراءات استباقية للتصدي لتلك التحديات، منها التوسع الأفقي واستصلاح الأراضي والتوسع الرأسي واستثمار التكنولوجيا الحديثة في الزراعة.

 

وأشار الخبير الزراعي، إلى أن إقامة محطات عملاقة لمعالجة المياه كانت جزءاً من استراتيجية الدولة لمواجهة الفقر المائي، وأن جهود كبيرة بذلت في مجال الصحة النباتية مما جعلت صادرات مصر تتجه نحو الفوز بأسواق عالمية أوسع، موضحًا أن الإنجازات تعكس القدرة التنافسية الكبيرة للقطاع الزراعي المصري وتوجهه نحو تحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز التنمية المستدامة.

 

وقال عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس، إن الزراعة المستدامة تعد عنصرًا أساسيًا لتحقيق الأمان الغذائي والاستدامة البيئية، موضحًا أنه يمكن تحقيق الزراعة المستدامة من خلال ممارسات زراعية تقلل التأثير على البيئة وتحافظ على التنوع البيولوجي.

ولفت الدكتور أحمد جلال، إلى أهمية تعزيز مبادئ العدالة الاجتماعية في الزراعة، مما يعني ضمان حصول جميع الأشخاص على الغذاء الكافي والمأمون.

الزراعة صادرات الزراعة القطاع الزراعى مصر صادرات الزراعة المصرية الزراعه المصريه Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه رسميًا في يوم|تحرك سعر الذهب مجددا.. وعيار 21 الآن مفاجأة

رد قاس .. زوجة بيومي فؤاد تسخر من منتقدي زوجها

«العلبة رخصت 24 جنيها»| مفاجأة سارة بشأن أسعار السجائر رسميا

القرار رسمي والتطبيق اليوم| القائمة الكاملة لأسعار السجائر الجديدة بعد إضافة ضريبة الجدول

وقف بيع السجائر رسميًا.. قائمة أسعار جديدة| تطبيق الزيادة في هذا الموعد

بعد أنباء تورط حارسي الزمالك وبيراميدز| القصة الكاملة لتطبيقات المراهنات في الدوري المصري.. تفاصيل مثيرة

مدرب مفاجأة.. هل يتعاقد الزمالك مع قاهر الأهلي خلفا لـ أوسوريو؟

قرار جديد من المحكمة في اتهام مرتضى منصور بسب محمود الخطيب

موضوعات متعلقة

12 نوفمبر.. ختام معرض المنتجات المصرية في جامعة عين شمس

خبير: توأمة الجامعات والشراكات الدولية تعزز التنمية المستدامة في مصر

خبير: التصنيفات العالمية تعكس نجاح التعليم العالي في مصر

لأعضاء هيئة التدريس..شروط التقدم لجوائز جامعة عين شمس التقديرية والتشجيعية 2023

ترشيحاتنا

غيبوبة ونزيف بالمخ| كواليس إصابة العامري فاروق بوعكة صحية.. سقط خلال اجتماع مكتب الأهلي

عزل زيلينسكي.. تحذير أمريكي عاجل من الإطاحة بالرئيس الأوكراني بعد قرارات كارثية

وزير الخارجية الإسرائيلي يصطحب أهالي الأسرى إلى البرلمان الأوروبي

أين المنظمات الدولية؟.. روسيا ترد على التصريحات الإسرائيلية بشأن ضرب غزة بالنووي

تجهيز عدد من شاحنات المساعدات تمهيدا لدخولها غزة.. فيديو

قائد القوات الجوية الألمانية عن تبرعه بالدم لإسرائيل: شرف لي| شاهد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس هندية.. نوال الكويتية تخطف الأنظار بجلسة تصوير جديدة

احذر تناول المشروبات الغازية إن كنت مصابا بهذه الأمراض

أنا قوي.. فيديو مؤثر لأطفال من غزة يرون كيف تبدلت حياتهم وعائلتهم

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم لتخريج الدفعة رقم 55 للملحقين الدبلوماسيين

فيديو

أجواء رعب .. شروط مختطفي والد نجم ليفربول لإطلاق سراحه /فيديوجراف

10 آلاف شهيد حتى الآن وتدمير مسجد صلاح الدين الأيوبي|تطورات الأحداث في غزة

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم لتخريج الدفعة رقم 55 للملحقين الدبلوماسيين

أوقفوا جنون إسرائيل.. العالم الهولندي يحذر من زلزال كبير بسبب غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ