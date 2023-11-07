خبير يكشف دور مصر البارز في تعزيز الإنتاج والصادرات الزراعية

أكد الدكتور هشام الحريري، وكيل كلية الزراعة بجامعة عين شمس لشؤون التعليم والطلاب، على أهمية الإصلاحات الزراعية التي تشهدها مصر كخطوة ضرورية في إطار تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، موضحًا أن القطاع الزراعي يعد من أهم الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، وأن تحقيق التوازن بين الإنتاج والتصدير والتسويق أمر بالغ الأهمية.

وقال الخبير الزراعي، إن صادرات الزراعة المصرية تعتبر واحدة من أكثر المجالات التي حققت نجاحات مذهلة في السنوات الأخيرة، وقد أثبتت هذه النجاحات الإمكانيات الهائلة للقطاع الزراعي في مصر وسمعته الإيجابية في الأسواق العالمية، حيث بلغ إجمالي الأسواق الخارجية التي تهدف إليها صادرات المنتجات الزراعية المصرية ما يقرب من 160 سوقًا، وتضم أكثر من 405 منتجات مختلفة.

وأوضح وكيل كلية الزراعة بجامعة عين شمس لشؤون التعليم والطلاب، أن هذا التفوق في صادرات المزروعات المصرية يعكس تفاني وجهود القطاع الزراعي المصري ودور الحكومة في دعم هذا القطاع الحيوي، وفي ظل هذا الإنجاز الكبير، تسعى مصر إلى توسيع رقعة التصدير وزيادة تنوع المنتجات المصدرة بما يتناسب مع احتياجات الأسواق العالمية.

وأضاف الدكتور هشام الحريري، أن هذا التحسن الملحوظ في صادرات الزراعة يعتبر القوة الدافعة لتحقيق التنمية الزراعية والاقتصادية في مصر وتعزيز القدرة التنافسية في السوق العالمية.

وأشار الخبير الزراعي، إلى أن مصر تولي اهتماماً بتوافر المواصفات الفنية الدقيقة لمنتجاتها الزراعية المصدرة إلى الأسواق العالمية، وتلتزم البلاد بأعلى معايير الجودة للمنتجات لضمان سمعتها في الأسواق الدولية، حيث تعمل البلاد على تحسين جودة منتجاتها الزراعية من خلال مراحل التجهيز والتغليف في محطات مخصصة.

ولفت وكيل كلية الزراعة بجامعة عين شمس لشؤون التعليم والطلاب، إلى أن مصر تنظر إلى المستقبل بتفاؤل، حيث تمضي في تطوير القطاع الزراعي وتعزيز إنتاجيته وتصديراته، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتعزيز الأمن الغذائي والمساهمة في تلبية احتياجات العالم من الغذاء.

وأوضح الدكتور هشام الحريري، أن فتح أسواق جديدة للصادرات يعد خطوة استراتيجية مهمة لتعزيز الاقتصاد الزراعي وتوسيع نطاق التسويق، وهذا يساهم في تحقيق التوازن في العرض والطلب، ويعزز من فرص النمو والاستدامة في هذا القطاع الحيوي.

وأشار الخبير الزراعي، إلى أهمية التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لدعم فتح أسواق جديدة لصادرات الخضر والفاكهة المصرية، موضحًا أن هذا التركيز على الزراعة وتعزيز صادراتها يعكس استراتيجية تهدف إلى تعزيز الاقتصاد المصري وتوفير فرص أكبر للمزارعين والمنتجين في هذا القطاع الحيوي.

وصرح وكيل كلية الزراعة بجامعة عين شمس لشؤون التعليم والطلاب، الإقبال الكبير على المنتجات الزراعية المصرية في الأسواق العالمية نظرًا لجودتها، مشيرًا إلى الإجراءات التي اتخذتها مصر في مجال الصحة النباتية والحيوانية، بالإضافة إلى تطوير المعامل المرجعية وإنشاء هيئة لسلامة الغذاء.

واختتم الدكتور الحريري بالتأكيد على أهمية دعم البحوث التطبيقية التي تساهم في تحسين الزراعة وتحقيق أعلى إنتاجية.