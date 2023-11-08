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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

كيفية حجب المواد الإباحية من هاتف أولادك

كيفية حجب المواد
كيفية حجب المواد الإباحية من هاتف أولادك

مع تطور التكنولوجيا وانتشار الإنترنت، أصبحت المواد الإباحية متاحة بسهولة للأطفال، مما قد يعرضهم لمخاطر نفسية واجتماعية خطيرة. لذلك، من المهم أن يحرص الآباء على حماية أطفالهم من هذه المواد.


هناك عدة طرق يمكن للآباء اتباعها لحجب المواد الإباحية من هاتف أولادهم، منها:

 

• استخدام تطبيقات الرقابة الأبوية. هناك العديد من التطبيقات المتوفرة في المتاجر الإلكترونية التي تساعد الآباء على مراقبة نشاط أطفالهم على الإنترنت، بما في ذلك حجب المواقع الإباحية.

• ضبط إعدادات الهاتف. يمكن للآباء ضبط إعدادات الهاتف بحيث يتم حظر المواقع الإباحية تلقائيًا.

• التحدث مع الأطفال حول المواد الإباحية. من المهم أن يتحدث الآباء مع أطفالهم حول المواد الإباحية، ومخاطرها، وكيفية التعامل معها إذا صادفوها.

فيما يلي بعض النصائح الإضافية التي يمكن  للآباء اتباعها لحجب المواد الإباحية من هاتف أولادهم:

• قم بتعيين كلمة مرور لجهاز طفلك. سيساعد ذلك على منع طفلك من تغيير إعدادات الهاتف أو تثبيت تطبيقات جديدة دون إذن.

• راقب استخدام طفلك للجهاز بانتظام. ابحث عن أي علامات تدل على أن طفلك قد يتعرض للمواد الإباحية، مثل البحث عن كلمات أو عبارات إباحية، أو مشاهدة مقاطع فيديو أو صور إباحية.

• تحدث مع طفلك عن أهمية الخصوصية. علم طفلك أهمية عدم مشاركة معلوماته الشخصية مع الغرباء، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بموقعه أو هويته.

 

من المهم أن يتذكر الآباء أن الأطفال عرضة للخطر من المواد الإباحية، وأن عليهم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أطفالهم من هذه المواد.

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