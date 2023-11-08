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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع حصيلة قتــ.لى جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة لـ 33 عسكريا

أرشيفية
أرشيفية

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الأربعاء، بارتفاع حصيلة قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء العملية البرية في غزة إلى 33 قتيلا.
وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم، مقتل اثنين من جنوده وإصابة ثلاثة آخرين بجروح خطيرة خلال القتال في شمال قطاع غزة.

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي فتح تحقيق في مقتل 11 جنديا داخل ناقلة الجند المدرعة، في الأيام الأولى للمعركة البرية في غزة.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أن "التحقيق انتهى إلى أن العدد الكبير من القتلى نجم عن إصابة بذخيرة كانت بحوزة الجنود الإسرائيليين، بعد استهداف المركبة بصاروخ مضاد للدروع، لا سيما انفجار صاروخ كتف من نوع "ميتادور" أدى إلى ضرر بالغ داخل المدرعة".

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