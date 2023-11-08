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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حقوق الإنسان بالنواب: مصر كانت حاضرة منذ اندلاع الحرب الغاشمة على غزة|فيديو

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب،  إن مصر كانت حاضرة منذ اندلاع الحرب الغاشمة على قطاع غزة، والكم الكبير من الضحايا الذين استشهدوا من أجل القضية، وهي مساندة لـ القضية الفلسطينية بشكل عام.
 

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وأضاف "رضوان"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الأخبار" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، اليوم الأربعاء، أن موقف مصر كان سباقا بالمقارنة بتحركات الدول الأخرى، واستغلت مصر موقفها الإقليمي القوي الثابت في الضغط الدولي وعلى حكومة الاحتلال بشأن إدخال المساعدات الإنسانية التي ليست قليلة ولكنها ترخص للدفاع عن المدنيين العزل بقطاع غزة.

وتابع رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن حقوق الإنسان المصطلح البراق الذي ما دام تشدقت به دول عظمي وما يحدث الآن في غزة لا يمكن إلا أن يسمى الضاحكات المبكيات، فطالما تشدق الغرب بكلمة حقوق الانسان والمواثيق والمعاهدات الدولية، وبدأ الغرب الآن من خلال المنظمات الحقوقية الشعوب التي قامت بالضغط على حكوماتها لاتخاذ موقف من هذه الانتهاكات، وسوف يتغير مفهوم وتطبيقات حقوق الإنسان كثيرًا بعد انتهاء الحرب الجارية في غزة.

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