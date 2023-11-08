الاحتلال يقطع الماء والكهرباء ويجوّع الآلاف في غزة

زاد الاحتلال الإسرائيلي من استهداف الطواقم الصحية في غزة مما أدى استشهاد 193 كادراً صحياً وتدمير 45 سيارة الإسعاف.

واستهدف الاحتلال الإسرائيلي 120 مؤسسة صحية واخرج 18 مستشفى و 40 مركز صحياً عن الخدمة بسبب الاستهداف ونفاد الوقود.

وتعمل المستشفيات حالياً على المولدات الثانوية لتشغيل العنايات المركزة وغرف العمليات واقسام الطوارئ فقط وباقي أجزاء المستشفيات بلا كهرباء.

وقالت وزارة الصحة في بيان "نحاول تشغيل خدمة غسيل الكلى بعض الوقت لإنقاذ حياة مرضى الفشل الكلوي".

واشارت الصحة إلي أن الاحتلال يتعمد قطع الماء والكهرباء وتجويع الاف المرضى والجرحى والنازحين والطواقم الطبية في المستشفيات.

وطالبت الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتواجد داخل المستشفيات لوقف التهديدات الإسرائيلية وحماية المنظومة الصحية وافساح المجال امام طواقمها للقيام بمهامها الإنسانية البحتة.

وبالإضافة الى الموت والدمار الذي يحيط بهم من كل صوب، يعاني الفلسطينيون من نقص كبير في الماء خصوصا والمواد الغذائية والأدوية، فيما تستمر معاناة المستشفيات التي تحتاج الى الوقود.

في هذا السياق، أعلن مدير عام مستشفى الأوروبي، الدكتور يوسف العقاد أنه قد يضطر لاتخاذ القرار الصعب وهو إغلاق المستشفى بسبب نفاد الأدوية. بدورها، قررت مستشفى القدس وقف العمليات الجراحية وإيقاف محطة توليد الاكسجين وقسم الرنين المغناطيسي والأشعة بسبب نفاذ الوقود أيضًا.

وأعلن الهلال الأحمر أن إدارة مستشفى القدس قررت تقليص غالبية الخدمات المقدمة في المستشفي بهدف ترشيد استهلاك الوقود والاستمرار في تقديم الخدمات الطبية لأيام معدودة.

وأظهرت لقطات التقطها وكالات الأنباء الدولية، عددا من السكان الذين ما زالوا في مدينة غزة، يصطفون أمام صهاريج من أجل التمكن من الحصول على المياه.

بدوره، أكد رئيس سلطة المياه المهندس مازن غنيم على ان قطاع غزة يشهد كارثة حقيقية تهدد الوجود الإنساني في ظل استمرار الحرب الممنهجة التي يشنها الاحتلال مستهدفا خلالها جميع مقومات الحياة. جاء ذلك خلال لقائه مديرة مؤسسة العمل ضد الجوع سيفيتلانا كابوستيان.