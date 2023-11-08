محافظ الجيزة يطمئن على الحالة الصحية لمصابي حادث طريق أبو غالب| شاهد

قام اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بزيارة مستشفى الشيخ زايد المركزي، وذلك للاطمئنان على حالة الطلاب المصابين جراء وقوع حادث تصادم اليوم، الأربعاء، بين سيارتين بمدخل طريق أبو غالب بجوار كوبري الريف الأوروبي على طريق مصر إسكندرية الصحراوي، ورافقه اللواء هشام أبو النصر، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وهند عبد الحليم، نائب المحافظ، ومديرو مديريات الشئون الصحية والتربية والتعليم بالجيزة.

وتفقد المحافظ أقسام وعنابر المستشفى، لمتابعة الوضع الصحي للمصابين والاستماع لهم واطلع على مستجدات حالتهم الصحية، واطمأن على توفير جميع أوجه الرعاية اللازمة لهم من قبل إدارة المستشفى.

وكلف المحافظ مدير مديرية الشئون الصحية باتخاذ ما يلزم من إجراءات وتوفير جميع أوجه الرعاية المطلوبة للمصابين وتقديم جميع التسهيلات اللازمة لهم.

وثمن المجهودات التى قام بها الطاقم الطبى بالمستشفى ورجال مرفق الإسعاف في التعامل مع الحادث، وسرعة نقلهم للمستشفى وإجراء الإسعافات والفحوصات الأولية لتحديد الإصابات والتعامل معها وتحويل الحالات التي تستلزم التدخل الجراحي للمستشفيات المتخصصة.

وكلف المحافظ مدير مديرية التضامن الاجتماعي بصرف إعانة عاجلة لجميع الحالات، موجهاً برفع تقرير يومى بحالاتهم الصحية لحين تماثلهم للشفاء ومغادرة آخر حالة للمستشفى.

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