جيش الاحتلال يدمر مسجدين في جنوب قطاع غزة

قالت وسائل إعلام عربية اليوم، الأربعاء، إن غارات إسرائيلية دمرت مسجدين في خان يونس جنوب قطاع غزة.

يأتي ذلك في الوقت الذي نشرت صحيفة “الجارديان” البريطانية تحليلًا حول ما بعد الحرب في غزة، مؤكدة أنه ليس لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أي رؤية لما بعد الحرب، وذلك بدوره قد ينذر بفصل جديد من العنف ضد المدنيين الفلسطينيين بالقطاع.

وأضاف التحليل أن المرة الأخيرة التي كان فيها للقوات الإسرائيلية دور أمني دائم داخل غزة، كان رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون.

وتنتشر 21 مستوطنة إسرائيلية في أنحاء قطاع غزة.

وأشارت الصحيفة إلى تصريحات نتينياهو الأخيرة حول ما اعتقد العديد من الإسرائيليين أنه لا يمكن تصوره: عودة ملف الأمن إلى الإدارة الإسرائيلية في غزة، المكان الذي أصبح نصفه مدمراً بالفعل، ويبلغ عدد سكانه 2.3 مليون نسمة.

وقال نتنياهو لشبكة “أيه بي سي” الإخبارية أمس الأول، الاثنين: "ستتمتع إسرائيل لفترة غير محددة بالأمن العام بشكل مسئول، لأننا رأينا ما يحدث عندما لا يكون لدينا ذلك”.