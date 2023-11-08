بسبب عدد شهداء غزة.. الأمم المتحدة تكشف عن خطأ واضح في العمليات الإسرائيلية

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، اليوم الأربعاء، عن أمله في إنطلاق مفاوضات جادة بشأن حل الدولتين بعد انتهاء الحرب بين إسرائيل وحماس.

وأضاف جوتيريش، أنه “عندما تنظر إلى عدد المدنيين الذين قتلوا في غزة فإن هناك خطأ واضح في العمليات العسكرية”، مؤكدا أنه “من الضروري احترام قوانين الحرب من قبل الجميع”.

ولفت إلي “أننا بحاجة إلى التمييز بين حماس والشعب الفلسطيني”.

ومنذ قليل، قال جوتيريش، إن الوضع الإنساني في قطاع غزة كارثي.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، قال جوتيريش، إن “الأمم المتحدة تجري محادثات مكثفة حول إدخال المساعدات إلى قطاع غزة”.

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة، أنه “من الضروري إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين لدى حماس”.