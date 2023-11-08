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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ميناء دمياط يشارك في ورشة عمل نظمتها الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية

ميناء دمياط
ميناء دمياط

شارك اللواء بحري أحمد حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط فى ورشة العمل التي نظمتها الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية بعنوان ( دور الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية في خدمة المجتمع البحرى لتحقيق رؤية مصر 2030 ).

 

وذلك على هامش فعاليات اليوم الختامي للمعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكى والبنية التحتية واللوجستيات للشرق الأوسط وأفريقيا TransMEA2023.

 

وذلك بحضور اللواء بحري  رضا إسماعيل رئيس قطاع النقل البحري ، اللواء بحري حسين الجزيري رئيس الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية ، واللواء بحرى نهاد شاهين رئيس الهيئة العامة لميناء الإسكندرية ، اللواء مهندس /محمد عبد الرحيم رئيس الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر ، اللواء عمرو إسماعيل رئيس الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة ، اللواء بحري عبد القادر درويش رئيس الشركة المصرية للمحطات متعددة الأغراض ونخبة من قيادات المجتمع الملاحى ، والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.

دمياط الهيئة العامة للموانئ الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية الهيئة العامة للموانئ البرية الهيئة العامة لميناء الإسكندرية الشركة المصرية المؤتمر الدولى المؤتمر الدولي للنقل الذكي

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