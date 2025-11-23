جامعة دمنهور تحصد 12 ميدالية في بارالمبياد الجامعات المصرية بالإسكندرية تحت شعار أنت الحياة

شارك طلاب جامعة دمنهور في بارالمبياد الجامعات المصرية الذي نظمته وزارة الشباب والرياضة لذوي الهمم بالمدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية في الفترة من 20 حتى 23 نوفمبر 2025، تحت شعار “نحن الحياة”، تحت رعاية الدكتور إلهامى ترابيس، رئيس جامعة دمنهور، والدكتور ماجد شعلة، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور عبدالحميد السيد، المدير التنفيذي لمركز خدمات الطلاب ذوي الإعاقة، والدكتور أحمد المحص، نائب المدير التنفيذي للمركز.



خلال مشاركتهم تمكن الطلاب من حصد 12 ميدالية متنوعة في أنشطة "تنس الطاولة، ورفع الأثقال، وألعاب القوى"، بواقع 3 ميداليات ذهبية، و5 فضية، و4 ميداليات برونزية، حيث ذهب المركز الأول لكل من الطالبة آية شلتوت، بكلية الآداب "دفع الجلة"، و الطالب أحمد أشرف، بكلية الآداب "تنس طاولة"، والطالبة روان خالد بكلية الآداب "رفع أثقال"، بينما حصل الطالب زياد البلشاشي، بكلية التربية النوعية على المركز الثاني "تنس الطاولة"، و الطالبة منة الله ياسر، بكلية التجارة "الوثب"، و الطالب طه الصاوي، بكلية التربية النوعية "الوثب"، وحصلت الطالبة شروق الوكيل، بكلية التجارة على المركزين الثالث في الجري، والثاني في الوثب، و الطالب أحمد ناجي، بكلية التجارة على المركزين الثالث ١٠٠ متر، و الثانى دفع جلة، وذهب المركز الثالث للطالبة دعاء إبراهيم، بكلية التجارة "تنس طاولة"، بينما حصد الطالب أحمد عبد القادر، بكلية التجارة المركز الثالث "رفع أثقال".

من جانبه أعرب الدكتور إلهامي ترابيس، رئيس جامعة دمنهور عن بالغ سعادته و فخره واعتزازه بما حققه طلاب الجامعة، مقدما لهم خالص التهنئة على هذا الإنجاز الذي يثبت مجددا قدراتهم و كفاحهم وإصرارهم على التفوق وإيمانهم العميق بالله و إرادتهم القوية، ليحققوا تلك المراكز المتقدمة، و العديد من قصص النجاح الأخرى الملهمة للجميع.



وأكد "ترابيس" حرص جامعة دمنهور على تقديم كافة سبل الدعم للطلاب ذوي الهمم لضمان زيادة قاعدة مشاركتهم الفعالة في كافة الأنشطة الطلابية المختلفة، وتوفير سبل الدعم لهم، وإتاحة المشاركة الواسعة لذوي الهمم في مختلف المجالات، فضلاً عن التدريب الجاد والمستمر، باعتبارهم شركاء التنمية في الوطن، مؤكدا حرص الجامعة على دعم الطلاب المتميزين والموهوبين والنوابغ في كافة المجالات، ودعم الأنشطة الطلابية وتشجيع الطلاب على تنمية مواهبهم بهدف إعداد أجيال قادرة على الابتكار والإبداع في مختلف المجالات، مثمناً الاهتمام غير المسبوق الذي توليه القيادة السياسية لشريحة ذوي و الهمم لدعم حقوقهم وتوفير الإمكانيات التي تسهل حياتهم.



فيما أكد الدكتور ماجد شعلة، أن مشاركة أبناء الجامعة من ذوي الهمم في تلك المنافسات، يجسد حرص جامعة دمنهور المستمر على تمكين طلابها من ذوي الهمم، من خلال توفير كافة الخدمات الأكاديمية والفرص المتكافئة للمشاركة في مختلف الأنشطة الرياضية، و الارتقاء بمستوى اللياقة والكفاءة البدنية لهم في الأنشطة الرياضية الجامعية، وتحقيق التوازن النفسي وتنمية الثقة بالنفس وتقدير الذات، مهنئا الطلاب الفائزين ومتمنيا لهم تحقيق المزيد من النجاحات.

هذا وقد تقدم الدكتور عبد الحميد السيد، بخالص الشكر والتقدير لرئيس الجامعة على دعمه اللامحدود للطلاب ذوي الهمم، وتقديم كافة سبل الدعم التي تمكنهم من تحقيق التفوق الدراسي والرياضي، بما يؤهلهم للمنافسة بقوة في مختلف الفعاليات والبطولات التي تطلقها الدولة المصرية.

جاءت مشاركة الطلاب تحت مظلة إشراف إداري متميز لكل من الأستاذ محمود يس، مسئول النشاط الرياضي بالمركز، الأستاذ أحمد خليفة، مترجم إشارة، الأستاذة هالة السيد، مترجم إشارة، بالتعاون مع الأستاذ محمود عبد العزيز، أخصائي رياضى بالإدارة العامة لرعاية الطلاب، الأستاذة أميرة مجدي، مترجم إشارة بكلية التربية النوعية.