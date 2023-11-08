طريقة عمل البرجر دون فول صويا

قدم الشيف هشام ماجد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طريقة عمل البرجر في البيت بدون فول صويا ..



المقادير

نصف كيلو من اللحمة المفرومة .

·بصلة متوسطة في الحجم.

كوب من البقسماط.

ثلاثة إلى خمسة فصوص ثوم.

بيضة.

ملعقتين كبيرتين من الدقيق.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

ملعقة من الملح.

طريقة التحضير…

يتم فرم اللحمة المفرومة ناعماً جداً، وكذلك يتم فرم البصلة ناعماً جداً.

يتم إضافة البصل مع اللحم المفروم في الكبة ويتم فرمهم جيداً

يتم إضافة الدقيق والبقسماط والملح والفلفل الأسود ويتم خلطهم جيداً مع البصل واللحم المفروم.

يتم خفق البيضة جيداً في طبق ثم إضافتها إلى الخليط.

بتم وضع العجينة داخل كيس بلاستيك، وتوضع في الثلاجة حتى ترتاح لمدة لا تقل عن ثلاثة ساعات.

ثم بعد ذلك يتم إخراجها من الثلاجة ويتم تشكيلها على شكل أقراص متوسطة الحجم بمكبس البرجر أو بأي غطاء.

توضع بعد ذلك في الفريزر على شكل طبقات فوق بعضها البعض بين كل قرص والآخر كيس بلاستيك.

تخزن في الفريزر لحين الاستخدام، عند الاستخدام يتم إخراجها من الفريزر وتحميرها في طاسة أو في جريل.