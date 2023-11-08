جامعة القاهرة تقدم الدعم الكامل لطلاب الدراسات العليا .. وهذه طرق الحصول على المنح القصيرة وطويلة المدى

طباعة رسائل الماجستير يجب أن تكون من خلال جامعة القاهرة

الدراسات العليا للنانو تكنولوجي بدء الدراسة في برنامج دبلوم تصميم وتركيب أنظمة الطاقة الشمسية

يستعد طلاب الدراسات العليا ببرامج الماجستير من تقديم الرسائل الخاصة بهم ، استعدادا لامتحانات الفصل الدراسى الأول ، كما أعلنت بعض الكليات عن طريقة طباعة الرسائل الخاصة بالماجستير لهذا العام بالإضافة إلى المنح التى يمكن الحصول عليها .

ومن جانبه ، كشف الدكتور محمد سامح عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة ، عن إعلان هام لـ طلاب الدراسات العليا ( دبلومات - ماجستير – دكتوراة )

وأعلن الدكتور محمد سامح كلية الحقوق جامعة القاهرة ، يوجد ندوة حول تعريف طلاب الدراسات العليا بكلية الحقوق جامعة القاهرة بفرص المنح القصيرة والطويلة المدي التي يتاح لطلبة الدراسات العليا بكلية الحقوق التقديم الحصول عليها عبر جامعة القاهرة .

كما أضاف ، أن الندوة توضح كيفية التقديم وشروطه، والإجابة على الأسئلة في هذا الشأن وذلك يوم الأحد الموافق ۱۲نوفمبر بدءً من الساعة الثانية حتي الثالثة عصراً بمسرح الكلية .

و فى نفس السياق ، كشفت كلية الحقوق تنبيها مهما لجميع طلاب الدراسات العليا بالكلية قسمي الماجستير والدكتوراه، بشأن طباعة الرسائل بمطبعة الكلية .

وأوضحت كلية الحقوق ، أنه يلتزم الباحث شخصيًا دون وسيط بمتابعة طباعة رسالته بمطبعة الكلية وباتخاذ كافة الإجراءات والتجهيزات المتعلقة بمناقشة رسالته وإيداع نسخها بالكلية والجامعة وفقًا للضوابط المقررة لذلك.

وأضاف أن في حالة عدم التزام الباحث بالضوابط المقررة لطباعة وإيداع الرسائل سوف يؤدي ذلك إلى مساءلته طبقًا للنظام المقرر لذلك بقانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية، كما انه يخضع كل موظف أو عامل يخالف الضوابط المقررة لطباعة وإيداع الرسائل إلى المساءلة التأديبية، فضلًا عن صور المسائلة القانونية الأخرى حال تحقق شروطها.

على الجانب الأخر ، ، أعلنت الدكتورة رباب الشريف عميد كلية الدراسات العليا للنانو تكنولوجي جامعة القاهرة ، عن بدء الدراسة في برنامج دبلوم تصميم وتركيب أنظمة الطاقة الشمسية للعام الأكاديمي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

وأضافت رباب الشريف، أن ذلك تماشياً مع اتجاه الدولة في تشجيع استخدام الطاقات المتجددة في غالبية التطبيقات الصناعية والزراعية والسياحية وغيرها، مثل أنظمة توليد الكهرباء وأنظمة تسخين المياه للأغراض المنزلية والصناعية وتوليد الكهرباء.

وأشارت إلى أن كلية الدراسات العليا للنانو تكنولوجى بادرت بتقديم برنامج الطاقة دبلوم تصميم وتركيب أنظمة الطاقة الشمسية، ويشمل:

- برامج نظرية تشمل على محاضرات تعريفية وشرح شامل للتكنولوجيا المتسخدمة واستخدام الطاقة اللشمسية الكهربائية والحرارية وكيفية تصميم هذه الانظمة واستخدام البرامج الخاصة بها.

- برامج عملية تشمل برامج مثل تصمصم وتشغيل وصيانة وتركيب الخلايا والسخنات الشمسية المختلفة.

- برامج عملية تشمل على التدريب على انتاج وقياس وتحسين الخلايا والسخنات الشمسية باستخدام تكنولوجى النانو المتطورة والمبتكرة.

على الجانب الأخر ، أعلن الدكتور عطية الطنطاوى عميد كلية الدراسات الأفريقية العليا ، المعلومات التى تتعلق بامتحانات شهادة التحول الرقمي FDTC.





وقالت كلية الدراسات الإفريقية العليا جامعة القاهرة، إن شكل امتحانات شهادة التحول الرقمي تكون كالاتى :

١- الامتحانات تكون حضوري بمقر مركز المعلومات والاستشارات الإفريقية بكلية الدراسات الإفريقية جامعة القاهرة.

٢- الامتحانات تبدأ من الساعة العاشرة صباحا.

٣- يتم تخصيص جهاز كمبيوتر أو تابليت، ويقوم الممتحن بإدخال الـ14 رقم لبطاقة الرقم القومي كاسم مستخدم وكباسوورد باللغة الإنجليزية.

٤- الامتحانات الـ7 موديولات يتم توزيعها على يومين، يوم 4 موديولات ويوم 3 موديولات.

٥- مدة كل امتحان “موديول ”ساعة.

٦- نتيجة الامتحان تعلن أمامك على الشاشة مجرد الانتهاء من إجابات الأسئلة وعمل تأكيد وإنهاء للنموذج.

٧- درجة النجاح في كل موديول 70 درجة من 100

٨- يمكنك الحصول على إفادة نجاح مختومة من المركز في نفس اليوم وذلك في حال اجتيازك ال ٧ موديولات بنجاح.