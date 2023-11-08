صافرات الإنذار تدوي في منطقة كيسوفيم بغلاف غزة

قالت وسائل إعلام عربية اليوم الأربعاء، إن صافرات الإنذار دوت في منطقة كيسوفيم بغلاف غزة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الناطق العسكري باسم كتائب القسام استمرار المجاهدين في القتال والتصدي للعدو في كل المحاور.

وأضاف أبو عبيدة، أنهم وثقوا تدمير مجاهدينا 136 آلية عسكرية إسرائيلية تدميرا كليا أو جزئيا.

وأشار إلى أن سلاح القنص يواصل استهداف جنود الاحتلال وسلاح المدفعية دك التحصينات.

وأكد أبو عبيدة، أنه “نجدد تأكيدنا أن المسار الوحيد هو صفقة شاملة لتبادل الأسرى بشكل كامل أو جزئي”.

وتابع، العدو يرفض تهيئة الظروف للإفراج عن الأسرى وأفشل عملية الإفراج عن 12 منهم.

واتهم الناطق العسكري باسم كتائب القسام العدو بأنه هو الذي يعيق جهود الإفراج عن المحتجزين والأجانب ويعرض حياتهم للخطر.

وقال أيضا: “مستمرون في مقاومتنا لهذا العدو في كل المحاور”.