عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

صمود الأطفال.. مطرب عراقي يوجه عملا فنيا لدعم أهل غزة

مهند محسن
مهند محسن

يعيش أطفال قطاع غزة وسط أهوال القصف العشوائي من قوات الجيش الإسرائيلي المحتل منذ مايزيد عن شهر متواصل مما خلف آلاف الشهداء منهم الأمر الذي جذب تعاطف الكثير من الفنانين والمؤثرين والسياسيين ورجال الدين وغيرهم حول العالم.

txt

صافرات الإنذار تدوي في منطقة كيسوفيم بغلاف غزة

txt

المكتب الإعلامي الحكومي: 70% من سكان قطاع غزة باتوا نازحين

ويعتبر العراق من أوائل الدول التي أعلن شعبها تعاطفه مع أهالي غزة منذ اللحظة الأولى ، بينما أعلن مطرب عراقي عن انطلاق أغنيته الجديدة التي تتوجه كلماتها مباشرة لوصف مأساة أهل القطاع ومدى صمودهم وبسالتهم في وجه العدوان.

ويعمل المطرب العراقي مهند محسن، على إنتاج أغنيته ذلك في إطار دعم القضية الفلسطينية، والتنديد بالانتهاكات التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي وإبادة شعب غزة.

ستدور كل كلمات الأغنية عن فلسطين، ومدى صمود رجالها ونسائها وأطفالها أمام جيش الاحتلال الإسرائيلي وما يرتكبونه من مجازر على الأرض هناك.
 

 جدير بالذكر أنه من أبرز أعمال الفنان مهند محسن، أغنية «خاف غيري»، وهي أغنية من كلمات الشاعر حازم جابر، وكذا أغنية «مو بيدينا» كلمات الشاعر عمار المرهون، كما تعاون من قبل مع الفنان هيثم يوسف لتقديم دويتو أغنية «ضيعنا الحب»، والتي كانت من كلمات الشاعر حازم جابر.

ويستمر جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطع جميع سبل الحياة الآدمية من الغذاء والماء والوقود على السكان المدنيين في قطاع غزة.

 

الجيش الإسرائيلي قطاع غزة أطفال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحالة حرجة .. تفاصيل الجراحة الثالثة للعامري فاروق بعد إصابته بنزيف في المخ

حادث سيتي ستارز.. القصة الكاملة لـ سقوط مهندس من الطابق الخامس| فيديو

هدايا الحكومة للمصريين| شقق للإيجار بـ 1200 جنيه.. وطرح 130 ألف وحدة سكنية| الشروط والتفاصيل

مفاجأة غير متوقعة| اعتراف فتوح بتحقيقات الزمالك.. وهذه حقيقة تعاقدة مع الأهلي

تحركت بنسبة 33%.. أسعار السجائر الجديدة بعد الزيادة وهذا ما حدث للشعبية

خسائر فادحة للاحتلال.. بيان عاجل من أبو عبيدة بشأن الحرب في غزة

صفقة المبادلة| لاعبين من الأهلي مقابل عمر كمال.. فيوتشر يطلب والأحمر يفكر

توجيه رئاسي برعاية النابغين..الحكومة توافق على إلحاق طالب بـ"السادس الابتدائي" للدراسة بعلوم دمياط

موضوعات متعلقة

اكتشاف فأس أثرية في السعودية.. كم عمرها؟

مشرف عام أكاديمية نادي الهلال السعودي لصدى البلد: المملكة تشهد طفرة رياضية

زراعة شرائح إلكترونية في الدماغ يثير الجدل بعد تلقي إيلون ماسك هذا الطلب

بعد انتشارها على السوشيال ميديا..أحمد المصري يكشف مخاطر عمليات تكميم المعدة

السباحة والغناء.. شاب سوري يتحدى الإعاقة ليحقق أحلامه

جمعت بين أربعة أزواج في وقت واحد.. أغرب قصة نصب لسيدة صينية

الصحة العالمية تحذر من كارثة كبرى في غزة وتطالب بوقف فوري للقصف

أزمة جديدة بين الأمير هاري وملك بريطانيا.. ماذا يحدث؟

ترشيحاتنا

بالأسماء.. الجريدة الرسمية تنشر قرار السيسي بتعيين نواب لرئيس مجلس الدولة

سي إن إن: ذهول لدى بعض المسئولين الأمريكيين جراء صور لشهداء غزة

الموبايلات أسعارها بتنزل .. أندرويد جديد للشباب تحت الـ 6000 جنيه

نتنياهو يشترط: لا وقف لإطلاق النار بدون الإفراج عن الأسرى

بيان عاجل من المتحدث باسم الاحتلال بشأن وقف إطلاق النار في غزة

سمير فرج يكشف تفاصيل مهمة في اتصال وزير الدفاع الأمريكي بنظيره المصري


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول عصير الدوم المطحون ؟

مفاجأة غير متوقعة| اعتراف فتوح بتحقيقات الزمالك.. وهذه حقيقة تعاقدة مع الأهلي

ما حقيقة استحواذ شركة بيبسي على سبيرو سباتس ؟ .. التفاصيل الكاملة

طريقة عمل البرجر دون فول صويا

فيديو

كنت بتعشى.. أقوال أحمد فتوح أمام لجنة التحقيق ورد فعل حسين لبيب|فيديوجراف

بكره الكلمة دي.. إليسا تثير الجدل بتصريح عن الإنجاب |فيديوجراف

عاجل.. إسرائيل تستخدم أسلحة محرمة دوليا ضد غزة ولبنان..شاهد

تفاصيل شروط وأسعار تأشيرة عمرة الترانزيت | تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ