صمود الأطفال.. مطرب عراقي يوجه عملا فنيا لدعم أهل غزة

يعيش أطفال قطاع غزة وسط أهوال القصف العشوائي من قوات الجيش الإسرائيلي المحتل منذ مايزيد عن شهر متواصل مما خلف آلاف الشهداء منهم الأمر الذي جذب تعاطف الكثير من الفنانين والمؤثرين والسياسيين ورجال الدين وغيرهم حول العالم.

ويعتبر العراق من أوائل الدول التي أعلن شعبها تعاطفه مع أهالي غزة منذ اللحظة الأولى ، بينما أعلن مطرب عراقي عن انطلاق أغنيته الجديدة التي تتوجه كلماتها مباشرة لوصف مأساة أهل القطاع ومدى صمودهم وبسالتهم في وجه العدوان.

ويعمل المطرب العراقي مهند محسن، على إنتاج أغنيته ذلك في إطار دعم القضية الفلسطينية، والتنديد بالانتهاكات التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي وإبادة شعب غزة.

ستدور كل كلمات الأغنية عن فلسطين، ومدى صمود رجالها ونسائها وأطفالها أمام جيش الاحتلال الإسرائيلي وما يرتكبونه من مجازر على الأرض هناك.



جدير بالذكر أنه من أبرز أعمال الفنان مهند محسن، أغنية «خاف غيري»، وهي أغنية من كلمات الشاعر حازم جابر، وكذا أغنية «مو بيدينا» كلمات الشاعر عمار المرهون، كما تعاون من قبل مع الفنان هيثم يوسف لتقديم دويتو أغنية «ضيعنا الحب»، والتي كانت من كلمات الشاعر حازم جابر.

ويستمر جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطع جميع سبل الحياة الآدمية من الغذاء والماء والوقود على السكان المدنيين في قطاع غزة.