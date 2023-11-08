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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مسئول فلسطيني سابق: ضغوط على إسرائيل أثمرت عن هدنة 3 أيام لحرب غزة

غزة
غزة

أكد الدكتور أشرف العجرمي وزير شئون الأسرى الفلسطينيين الأسبق، أنه سيتم إدخال المساعدات لغزة وعلاج المصابين وانتشال الضحايا خلال الهدنة في قطاع غزة.

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وأضاف العجرمي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الأربعاء، أن هناك مصلحة إسرائيلية في تهجير أهالي غزة من الشمال إلى الجنوب، متابعا أن عودة السلطة الفلسطينية لإدارة قطاع غزة أمر لابد منه.

 

تفاصيل الهدنة في غزة 


وأشار الدكتور أشرف العجرمي وزير شئون الأسرى الفلسطينيين الأسبق، أن الضغوط الشديدة علي إسرائيل اثمرت عن هدنة ٣ أيام في قطاع غزة، مستدركا أن بدون حكومة إسرائيلية متزنة لا يمكن وجود عملية سياسية متكاملة.


واكمل أن مشروع الاستيطان الإسرائيلي والتهويد باستخدام الأسلحة مستمر ويصل إلى جرائم الحرب.

 

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