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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: يجب وقف "العربدة" الإسرائيلية في غزة فورا

رياض منصور مندوب
رياض منصور مندوب فلسطين بالأمم المتحدة

قال رياض منصور مندوب فلسطين بالأمم المتحدة، إنه يجب وقف "المذبـ حة" التي تنفذها إسرائيل في قطاع غزة وبشكل فوري، ويجب إعمال القانون الدولي لوقف "العربدة" الإسرائيلية في قطاع غزة.

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب من جنيف مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه يجب وقف المذبـ حة التي  يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة وبشكل فوري.

وأوضح أن هناك ازدواجية بالمعايير في المجتمع الدولي وهناك فوقية عنصرية تضرب كل قواعد القانون الدولي، وأن الشعب الفلسطيني صامد في وجه الاحتلال بقطاع غزة ولن يترك أراضيه "صامدون في وجه الاحتلال بقطاع غزة ولن نترك أراضينا".

 

الإدارة الأمريكية

وتابع: بن جفير "المتطرف الإرهابي" وزع نحو 20 ألف قطعة سلاح على المستوطنين في الضفة، هؤلاء وجودهم أصلا غير شرعي، ويمكن أن يرتكبوا أي جرائم دون حساب، وبالتالي المسؤولية تقع على الإدارة الأمريكية أولا التي تحمي إسرائيل بأكثر من 45 قرار فيتو حتى هذه اللحظة.

الاحتلال الاسرائيلي الاسر الأمم المتحدة المجتمع الدولي المستوطنين

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