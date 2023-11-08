قطع المياه 8 ساعات عن كمبرة وكفر حكيم بالجيزة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أنه نظراً لأعمال مشروع محور البراجيل، وطلب الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بتغيير مسار خط مياه قطر ٣٠٠ مم، والمتعارض مع مسار المحور، الأمر الذي يتطلب قطع المياه لإنهاء تلك الأعمال.

وأوضحت الشركة أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه: "كمبرة، كفر حكيم" إعتبارا من الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة الموافق ١٠/ ١١ /٢٠٢٣ وحتى الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق ١١ / ١١ /٢٠٢٣

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥.