عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الولايات المتحدة تعلن إسقاط الحوثيين لمسيّرة أمريكية فوق اليمن

علم أمريكا
علم أمريكا

أعلن مسؤول أمريكي، اليوم الأربعاء، أن الحوثيين أسقطوا طائرة مسيّرة أمريكية فوق اليمن.

جاء ذلك ردًا على ما أعلنه الحوثيون من إسقاط مسيرة MQ-9 Reaper أمريكية فوق المياه الإقليمية اليمنية.

فيما نفى مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" في وقت سابق لشبكة "سكاي نيوز عربية" سقوط أي مسيّرة أمريكية في اليمن.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية قالت في وقت سابق، إنها على علم أن لدى الحوثيين في اليمن القدرة على إطلاق صواريخ تصل إلى إسرائيل.

وأوضحت الدفاع الأمريكية، أنها “تدعم هدنة إنسانية مؤقتة في قطاع غزة لتمكين المساعدات من الدخول ولخروج الرهائن والمحتجزين”.

ولفتت إلى أنها “لا تؤيد وقف إطلاق النار لأنه يمنح حماس الوقت لإعادة تنظيم صفوفها وشن هجمات جديدة”.

طائرة مسي رة أمريكية اليمن الحوثيون الحوثيين البنتاجون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضرب أمي.. القصة الكاملة لمشاجرة ابنة هبة قطب وموظف جامعة الدول العربية

الأرصاد تحذر من إحدى أخطر الظواهر الجوية غدًا

قمة كروية .. الزمالك يفوز على بيراميدز ويلتقي الأهلي في نهائي كأس مصر

زيادة جديدة في 11 صنفا من السجائر الشعبية| وهذه قائمة الأسعار

الحالة حرجة .. تفاصيل الجراحة الثالثة للعامري فاروق بعد إصابته بنزيف في المخ

حادث سيتي ستارز.. القصة الكاملة لـ سقوط مهندس من الطابق الخامس| فيديو

توجيه رئاسي برعاية النابغين.. نقل طالب من الصف السادس الابتدائي للدراسة بكلية العلوم

ما حقيقة استحواذ شركة بيبسي على سبيرو سباتس ؟ .. التفاصيل الكاملة

ترشيحاتنا

استشهاد 30 فلسطينيا في قصف إسرائيلي استهدف منزلين بمخيم جباليا شمالي غزة

أفضل موبايل شاومي متوسط للشباب في 2023

مفاجأة في الذهب.. تعرف على الأسعار اليوم الخميس 9-11-2023

لو خريج حقوق أو شرطة..كيفية التقدم لوظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة

بالدنمارك.. اقتحام ملعب مباراة مانشستر يونايتد وكوبنهاجن لمناصرة القضية الفلسطينية.. شاهد

اتحرش بيا وقلعني الحجاب .. تطور صادم في مشاجرة ابنة هبة قطب بمول شهير


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الذرة المشوى؟

كيف اكتشف الفيزيائي رونتجن الأشعة السينية؟.. تفاصيل مدهشة

داخل مقبرة فرعونية.. العثور على أول سيدة تصاب بـ ورم نادر للغاية

له فوائد عديدة.. كيف تستخدمين الثوم لبشرتك؟

فيديو

خطوط حمراء وهدنة إجبارية.. القاهرة تفسد مخطط إسرائيل وحلفائها لابتلاع غزة «فيديوجراف»

تطورات حالته الصحية.. رسائل نجوم الزمالك والرياضيين للعامري فاروق| فيديو جراف

كنت بتعشى.. أقوال أحمد فتوح أمام لجنة التحقيق ورد فعل حسين لبيب|فيديوجراف

بكره الكلمة دي.. إليسا تثير الجدل بتصريح عن الإنجاب |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ