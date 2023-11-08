الولايات المتحدة تعلن إسقاط الحوثيين لمسيّرة أمريكية فوق اليمن

أعلن مسؤول أمريكي، اليوم الأربعاء، أن الحوثيين أسقطوا طائرة مسيّرة أمريكية فوق اليمن.

جاء ذلك ردًا على ما أعلنه الحوثيون من إسقاط مسيرة MQ-9 Reaper أمريكية فوق المياه الإقليمية اليمنية.

فيما نفى مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" في وقت سابق لشبكة "سكاي نيوز عربية" سقوط أي مسيّرة أمريكية في اليمن.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية قالت في وقت سابق، إنها على علم أن لدى الحوثيين في اليمن القدرة على إطلاق صواريخ تصل إلى إسرائيل.

وأوضحت الدفاع الأمريكية، أنها “تدعم هدنة إنسانية مؤقتة في قطاع غزة لتمكين المساعدات من الدخول ولخروج الرهائن والمحتجزين”.

ولفتت إلى أنها “لا تؤيد وقف إطلاق النار لأنه يمنح حماس الوقت لإعادة تنظيم صفوفها وشن هجمات جديدة”.