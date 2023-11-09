أخبار السيارات | تويوتا كورولا بخصم 70%.. رينو ونيسان تكشفان عن تحالف جديد يجمع الشركتين

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

تعتبر السيارة تويوتا بيلتا الجديدة أرخص إصدارات الصالنع الياباني في السوق المصري، وتتوفر بفئتين هما أكتيف وسمارت.

تعتبر السيارة اليابانية تويوتا كورولا أشهر إصدارات السيدان في الوطن العربي، وتعتبر الأكثر مبيعاً في المنطقة على مر التاريخ، وتتوفر بالعديد من الفئات، ويمكن استيرادها الآن من الخارج ضمن مبادرة المغتربين بتخفيض يصل الى 70% على قيمة الوديعة البنكية الخاصة بها.

تعتبر السيارة أوبل كروس لاند إحدى أبرز سيارات الكروس أوفر المرشحة للاستيراد من الخارج، حيث يبحث العديد من المصريين المغتربين عن شراء سيارات من الخارج واستيرادها للسوق المصري بعد قرار الحكومة المصرية بالإعفاء الجمركي والضريبي لسيارات المواطنين القادمة من الخارج .

كشفت العلامة التجارية الفرنسية رينو عن شراكة جديدة تجمعها بشركة نيسان اليابانية الشهير اليوم الاربعاء، وتسعى الشركتان لإعادة إحياء شراكة عمرها 24 عاما مرت بالعديد من الاضطرابات عام 2015 عندما رفعت الدولة الفرنسية حصتها في رينو تم خفضها لاحقا والتوصل إلى اتفاق لتحديد سقف لإمكانية تدخل الحكومة في شؤون التحالف، واهتّزت الشراكة مجددا عام 2018 بتوقيف رئيس نيسان كارلوس غصن في اليابان.

سوق المستعمل المصري للسيارات ينتشر به الكثير من إصدارات السيارات المستعملة التي يحتاج اليها المواطنين المصريين من اجل قضاء احتياجاتهم والذهاب لأعمالهم ومن ضمن هذه الطرازات سيارة جيب شيروكي، وجيلي امجراند 7، وبي واي دي L3، وشيري تيجو 3، وأوبل فيكترا ، وتواجده هذه السيارات في سوق المستعمل بعد ارتفاع سعر الدولار بشكل غير مسبوق .