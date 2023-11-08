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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

فرصة ذهبية.. تويوتا كورولا بخصم 70%

صدى البلد

تعتبر السيارة اليابانية تويوتا كورولا أشهر إصدارات السيدان في الوطن العربي، وتعتبر الأكثر مبيعاً في المنطقة على مر التاريخ، وتتوفر بالعديد من الفئات، ويمكن استيرادها الآن من الخارج ضمن مبادرة المغتربين بتخفيض يصل الى 70% على قيمة الوديعة البنكية الخاصة بها.

 تويوتا كورولا 

ووافق مجلس الوزراء على إعادة العمل بقانون استيراد السيارات من الخارج للمصريين المغتربين مرة أخرى، بعد نهاية العمل به؛ وذلك بهدف منح فرصة لمن لم يستفد بالقانون في المرة الأولى.

 

وسيتم إعادة العمل بالقانون لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون، مع إمكانية تمديده ثلاثة أشهر أخرى، وكان مجلس الوزراء أعلن للمرة الأولى في أكتوبر من عام 2022 عن القانون الذي يهدف إلى إعفاء سيارات المغتربين من الجمارك والضرائب وفقاً لعدة شروط تيسيراً على المصريين في الخارج.

 

وينص قانون استيراد السيارات من الخارج للمغتربين على إلغاء قيمة الضرائب والرسوم المستحقة على سيارات المصريين المستوردة مقابل وديعة بالدولار يتم وضعها في حساب وزارة المالية المصرية، ويتم استردادها بالكامل بعد مرور خمس سنوات.

 

وانتهى العمل بالقانون، بعد أن استمر العمل به نحو 5 أشهر، في مايو الماضي، بحصيلة بلغت حوالي 900 مليون دولار، وتتحدد الوديعة الدولارية لاستيراد السيارات من الخارج حسب العلامة التجارية المصنعة للسيارة، والموديل وسنة الصنع وسعة المحرك، وسواء كانت تخضع لاتفاقيات دولية أم لا.

 تويوتا كورولا 

قيمة الوديعة الدولارية لسيارة تويوتا كورولا لاند موديل 2023

بلغت قيمة الوديعة الدولارية لسيارة تويوتا كورولا موديل 2023 بعد تخفيضها 70% نحو 4,626 دولارا.

 

 

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