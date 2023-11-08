بداية من الغد.. الشرقية للدخان تعلن بيع السجائر بالأسعار الجديدة

قال هاني أمان الرئيس التنفيذي لشركة الشرقية للدخان، إن الشركة أعلنت عن الأسعار الجديدة، ومن الغد سيتم بيع السجائر بتلك الأسعار، منوها بأن الزيادة ستكون طفيفة ولا تقارن بالمتوقع.

وأضاف أمان، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج يحدث في مصر، المذاع على قناة إم بي سي مصر، أن السجائر متوفرة بشكل يومي، ونوفر الحصص اليومية للأسواق، متابعا: سنقوم بتوزيع السجائر في منافذ جديدة.

وأكمل: سنعمل على مراقبة الأسعار في كافة الأماكن، وزيادة الأسعار في الخارج غير مبررة على الإطلاق، ولا يمكن أن يتم بيع السجائر بتلك الأسعار.

وأكمل:" التجار بيخزنوا السجائر ويرفعوا السعر والزيادة غير مبررة على الإطلاق"، ونحذر الجميع من رفع الأسعار.