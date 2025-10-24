بالإنفوجراف ..نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التنمية المحلية.. تمويل 614 مشروعًا جديدًا للشباب.. تسليم المدفن الصحي في براني

أصدر المركز الإعلامي لوزارة التنمية المحلية "الانفوجراف الأسبوعي" في نسخته الـ 159 حول أبرز أنشطة وفعاليات الوزارة بقيادة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، حيث تضمن مجموعة من الفعاليات والاجتماعات ومتابعة المشروعات التنموية المهمة خلال الفترة (17 : 23 أكتوبر 2025).

*أبرز الأنشطة والفعاليات:*

*الجمعة 17 أكتوبر:*

تابعت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، مع المحافظين الإجراءات التي تم اتخاذها لتحديد أسعار تعريفة الركوب الجديدة لجميع المواصلات العامة الخطوط الداخلية والخارجية ( سيارات الميكروباص و السرفيس والنقل الجماعي ) وذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بزيادة أسعار البنزين والسولار اعتباراً من 17 – 10 – 2025 .

*السبت 18 أكتوبر:*

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، عن إنطلاق فعاليات الأسبوع التدريبي الحادي عشر من الخطة التدريبية للمحليات للعام 2025 / 2026، بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، والذي يُعقد خلال الفترة من 19 حتى 22 أكتوبر 2025، متضمنًا تنفيذ 3 برامج تدريبية يستفيد منها 130 متدربًا من مختلف المحافظات.

كما تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، تقريراً من القطاعات المعنية بالوزارة حول انتظام العمل في مواقف السيارات ومحطات الوقود بمختلف محافظات الجمهورية عقب تحريك أسعار المنتجات البترولية، مشيرة إلى قيام السادة المحافظين ونوابهم والقيادات التنفيذية بجولات ميدانية مكثفة بمختلف المدن والمراكز والأحياء لمتابعة تطورات الوضع للوقوف على مدى إلتزام السائقين بالتعريفة الجديدة للأجرة وانتظام العمل والحركة لنقل الركاب والالتزام بخطوط السير وكذا متابعة العمل بمحطات الوقود للتأكد من توافر المواد البترولية وبيعها بالسعر الرسمي.

*الأثنين 20 أكتوبر:*

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، عن التسليم الابتدائي للمدفن الصحي الآمن بمدينة براني بمحافظة مطروح بتكلفة ٦٥ مليون جنيه ، من خلال اللجنة المشكلة المختصة بتسيير ومتابعة واستلام أعمال مشروعات البنية التحتية لضمان تنفيذ جميع بنود الأعمال الواردة بعقود مراحل البنية الأساسية لمنظومة المخلفات بالمحافظات، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، بشأن الإسراع في تنفيذ المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة بمختلف محافظات الجمهورية.

واستقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة ، السفير حمد عبيد الزعابى، سفير الإمارات الجديد لدى القاهرة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في عدد مجالات عمل وزارة التنمية المحلية وعلي رأسها ملف التدريب وتبادل الخبرات وتأهيل الكوادر بالمحافظات، والتحول الرقمي وتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين، بالإضافة إلي جائزة مصر للتميز الحكومي والتي يتم تنفيذها بالتعاون مع دولة الإمارات والتي تسهم في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

ونيابة عن الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة .. شارك الدكتور ولاء جاد الكريم مدير الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية في فعاليات النسخة الثالثة لقمة أفريقيا الزرقاء Africa Blue Summit والتي نظمتها الأكاديمية الملكية المغربية ومنظمة الموسم الأزرق ، وذلك بمدينة طنجة المغربية خلال شهر أكتوبر ٢٠٢٥ .

كما شاركت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية في الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة جهود تعظيم الاستفادة سياحياً من مسار العائلة المقدسة، واستعرضت وزيرة التنمية المحلية خلال الاجتماع، الموقف التنفيذي لمشروع إحياء مسار العائلة المقدسة، مشيرة إلى أن هذا المشروع يُعد مشروعاً قومياً ذو بعد ديني وسياحي عالمي.

*الثلاثاء 21 أكتوبر:*

تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، تقريراً من قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة حول جهود صندوق التنمية المحلية فى تمويل ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظات لتوفير فرص عمل للشباب والمرأة، مشيرًة إلى أن الصندوق قام بتمويل 614 مشروعًا جديدًا خلال الفترة من 1 يوليو حتى نهاية أكتوبر 2025، بإجمالي تمويل بلغ 10 ملايين و181 ألف جنيه، استفاد منها 614 مواطنًا.

كما شاركت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، القائم بأعمال وزير البيئة، في الاجتماع التاسع لمجلس المحافظين؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة عدد من الموضوعات، وذلك بمشاركة المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وخلال الاجتماع أكدت وزيرة التنمية المحلية، متابعتها المستمرة لجهود المحافظين والقيادات التنفيذية بمختلف المحافظات لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة وانتظام العمل بالمواقف ومحطات الوقود، مشيرة إلى تكثيف الحملات الرقابية لضبط الأسعار ومواجهة الاحتكار بالتعاون مع الجهات المعنية، وإقامة منافذ ومعارض للسلع بأسعار مخفضة بالتنسيق مع التموين والمجتمع المدني، كما أوضحت استعدادات الوزارة لانتخابات مجلس النواب 2025 من خلال تأمين وتجهيز المقار الانتخابية وتوفير وسائل راحة للناخبين، إلى جانب رفع جاهزية المحافظات لمواجهة موسم الأمطار والسيول من خلال تحسين شبكات التصريف وتدريب فرق الطوارئ، مؤكدة كذلك متابعة الوزارة لملفات تقنين أوضاع الأراضي والآلية الجديدة لتراخيص أبراج المحمول.

*الاربعاء 22 أكتوبر:*

التقت الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة، عبر الفيديو كونفرانس من مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة مع خريجي برنامج إعداد رئيس ( مركز / مدينة / حي ) من الذين تم اختيارهم في مسابقة الوزارة بالإعلان رقم 2 لسنة 2024 لشغل الوظائف القيادية خلال الفترة القادمة والذي ينفذ حالياً بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، وذلك عقب انتهائهم من البرنامج التدريبي الذي استمر لمدة ٣ أسابيع في معهد إعداد القادة تمهيداً لإصدار نتيجة المسابقة وتوزيع القيادات الجديدة علي مختلف محافظات الجمهورية .

ونيابةً عن الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، شارك السفير حسام القاويش، مساعد وزير التنمية المحلية للتعاون الدولي، في فعاليات المنتدى الحضري الوطني الثالث (NUFA3)، الذي عُقد خلال الفترة من 15 إلى 17 أكتوبر 2025 في مدينتي خانكندي وباكو بجمهورية أذربيجان، تحت شعار “نحو مدن أكثر مرونة وصحة: تسخير الحلول المبتكرة والشراكات الإقليمية”.

وأعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، عن صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3766 لسنة 2025 بشأن مد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة لمدة ستة أشهر إضافية تبدأ من 5/11/2025 ، وفقًا لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، وذلك في إطار توجه الدولة للتيسير على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي.

كما شاركت الدكتور منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، في الاجتماع الثالث والستين لمجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الادارية الجديدة، لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات الهامة.

*الخميس 23 أكتوبر:*

شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية في مؤتمر وزارة الإسكان لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر، واكدت خلال كلمتها أن الدولة المصرية وضعت تحقيق التنمية العمرانية المستدامة على قمة أولوياتها، مع التركيز على تطوير المدن المصرية بكافة أشكالها، سواء المدن القائمة أو المدن الجديدة ، وتهدف هذه الأولوية إلى رفع جودة الحياة للمواطنين، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، بما يضمن مدنًا أكثر مرونة واستدامة، قادرة على مواجهة التحديات البيئية والاجتماعية والاقتصادية المستقبلية.