آخر موعد للتقدم لجوائز الدولة من أكاديمية البحث العلمي والأعلى للثقافة 2023

أصدر مكتب الجوائز بجامعة عين شمس تعليمات عاجلة لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بشأن الترشح للجوائز، ويهيب مكتب الجوائز بأعضاء هيئة التدريس من جميع كليات الجامعة، والراغبين في الترشح لجوائز الدولة من أكاديمية البحث العلمي والمجلس الأعلى للثقافة 2023

في مجالاتها المتنوعة ضرورة سرعة استيفاء جميع المتطلبات والاعتمادات المطلوبة، وتعبئة البيانات الضرورية على قاعدة بيانات الجامعة للجوائز.



أكد مكتب الجوائز بجامعة عين شمس ان اخر موعد 20 نوفمبر 2023 للتقدم مع ضررورة مراجعة

استيفاء ما يلي:

1- خطاب الترشيح معتمد من الكلية

3- ارفاق الإفادة باستيفاء المتقدم لتعبئة البيانات على موقع الجامعة للجوائز.

https://staff.asu.edu.eg/ar/award-apply

4- إرفاق السيرة الذاتية التفصيلية للمتقدم.

5- ارفاق مبررات الترشح المرتبطة بالإسهامات في مجال الجائزة معتمدة.

6- صورة من صفحة المتقدم على موقع سكوبس به قيمة معامل هارش h-index- ونسبة Citation للمتقدمين لجوائز الدولة من أكاديمية البحث العلمي

كما يسعد مكتب الجوائز تقديم الدعم الفني والإجابة عن أية استفسارات خلال عملية الترشح للجوائز،

يرجى عدم التردد في مراجعة مكتب الجوائز..

ولتقديم الدعم الفنى : ضرورة التواصل مع مكتب الجوائز بجامعة عين شمس عبر البريد الإليكتروني:

[email protected]

https://www.asu.edu.eg/ar/6956/news/

6956/news/