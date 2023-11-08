بالدنمارك.. اقتحام ملعب مباراة مانشستر يونايتد وكوبنهاجن لمناصرة القضية الفلسطينية.. شاهد

شهد ملعب باركن بالعاصمة الدنماركية اقتحام شاب يحمل العلم الفلسطيني، اثناء مباراة مانشستر يونايتد ضد كوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا .



وقام الشاب الحامل لعلم فلسطين بعد اقتحامه ملعب مباراة مانشستر يونايتد ضد كوبنهاجن ، بالركض حول ملعب المباراة ليتفاعل معه الجمهور ودعمه فيما فعله .



وكتب الشاب على علم فلسطين ، عدد من العبارات والكلمات للتضامن مع الشعب الفلسطينى " الحرية لفلسطين " و " أوقفوا قتل أطفال غزة '' .



ويلعب كوبنهاجن الدنماركي بملعبه ضد مانشستر يونايتد الانجليزي في رابع جولات مرحلة المجموعات من دوري أبطال أوروبا .