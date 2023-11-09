عاقبها على رفضها التحرش.. سائق يهشم رأس سيدة الصف بـ"طوبة"

اعترضت على معاكستها من جارها الذي اعتاد اعتراض طريقها لكنه سبها وأهانها وسط الشارع أمام المارة وباقي الجيران من منطقة سكنهم فاستعانت بأفراد اسرتها لاعادة حقها وتحول الأمر إلى معركة بين اسرتها وبين الشاب الذي عاكسها حتى سقطت السيدة قتيلة وسط الطرفين.

التحريات التي أجرته الإدارة العامة لمباحث الجيزة بقيادة اللواء محمد الشرقاوي واللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية كشفت التفاصيل الكاملة للجريمة حيث تبين ان مشاجرة نشبت بين عائلتين في مدينة الصف جنوب محافظة الجيزة راحت ضحيتها سيدة بعد ضرب أحد أطراف المشاجرة رأسها بحجر عقابا لها على استدعاء اسرتها للتشاجر معه بعد معاكسته لها.

واشارت التحريات ان المجني عليها اعترضت على معاكسة سائق لها وعقب نشوب مشاجرة بين اسرتها واسرة السائق قام الاخير بضربها ضربة عنيفة بحجر على رأسها فأودى بحياتها في الحال.

القت مباحث الجيزة القبض على الطرفين وتم نقل جثة السيدة الى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة، من أحد المستشفيات باستقباله جثة ربة منزل، مقيمة بدائرة المركز ، إثر إصابتها بجرح قطعى في الجسم.

بالانتقال والفحص، تبين حدوث مشادة كلامية بين طرف أول ربة منزل متوفاة، و4 من أهلها، وطرف ثان سائق، و5 من أهله، جميعهم مقيمون بدائرة المركز، بسبب قيام السائق بمعاكسة المتوفاة تطورت لمشاجرة تبادلوا خلالها التراشق بالحجارة، وقام خلالها السائق بإلقاء حجر تجاه الأولى، ما أدى لحدوث إصابتها التى أودت بحياتها.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط طرفى المشاجرة، وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.