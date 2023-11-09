أحمد موسى يكشف حقيقة تأجيل الانتخابات الرئاسية

رد الإعلامي أحمد موسى، على ما يتردد بشأن تأجيل الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن الدولة المصرية لن تؤجل الانتخابات الرئاسية بسبب الأحداث في قطاع غزة.



وأضاف أحمد موسى خلال برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أن: «معندناش تأجيل ولا تأخير.. مفيش حاجة تتوقف ديه بلد بتسير وبتستعد للانتخابات».

وأكمل أحمد موسى ، أن برنامج على مسئوليتي يتابع الجولات الانتخابية لمرشحي الرئاسة، ويرحب باستقبال مرشحي الرئاسة لاستطلاع آراءهم لا سيما الأحداث في قطاع غزة.

وفي سياق مغاير، أشار إلى أن برنامج على مسئوليتي سيبث يومي السبت والأحد المقبلين من العاصمة السعودية الرياض، وذلك لتغطية القمة العربية الطارئة يوم السبت والقمة الإسلامية يوم الأحد.





