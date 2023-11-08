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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أحمد موسى: هناك من يتحدث بدون وعي بشأن فتح معبر رفح بالقوة

غزة
غزة

أكد الاعلامي أحمد موسى، أن مصر أول من تحدث عن حل الدولتين بشأن القضية الفلسطينية، مضيفا أن الولايات المتحدة الأمريكية تتحدث حاليا عن هذا الأمر والعالم أيضا.

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وأضاف أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الأربعاء، أن هناك من يتحدث بدون وعي بشأن فتح معبر رفح بالقوة، متابعا أن مصر هي البوابة الرئيسية الآمنة لدخول المساعدات إلى قطاع غزة.
وفي السياق نفسه أشار الى أن مصر تقوم بدورها على العالم بشأن دخول المساعدات، مستدركا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي اول من طلب بوقف اطلاق النار في غزة.
 

 

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